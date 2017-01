Ronda Escolar Municipal reforçará segurança nas escolas de Osasco

A Ronda Escolar através da estrutura operacional da Guarda Civil de Osasco pretende desenvolver de maneira positiva o projeto de forma integrada com a Secretaria Municipal de Educação, Juizado da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, fazendo com que fatores externos não interfiram nas atividades escolares e agindo, caso haja interferência, como elo com os demais órgãos relacionados a Segurança Pública.

O Comandante Inspetor Raimundo Pereira explana quanta a operacionalização do projeto, ou seja, de que maneira a Guarda Civil vai desenvolver suas ações em ambientes escolares.

As escolas e creches ganharão mais um reforço na segurança. A ação da Guarda Civil será por intermédio de medidas preventivas, para inibir más condutas e solucionar conflitos provocados em prédios, além de intensificar a segurança de alunos e funcionários da rede municipal de ensino. Informa o Secretario Moreira.

A Secretária Ana Paula agradece os esforços da Guarda Civil e coloca a Secretaria a disposição, e diz, “ações como essa contribuirá para o desempenho de todos os entes envolvidos diretamente no processo”.