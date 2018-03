Rose Oliveira, lutou contra seus medos e venceu

Por Kel Larangeira

Rose Oliveira é uma mulher que nasceu em uma família de poucas posses e pouca instrução que foi destruída pelo vício do álcool. Depois de uma vida cheia de desavenças, cresceu negando seu potencial, mas algo a impulsionou a guiar sua própria vida, cursou a faculdade de psicologia.

Mas um certo dia em um trabalho voluntário no Hospital do Câncer, um pedido de uma paciente, vítima de um câncer avançado, mudou sua vida. “Uma moça me pediu para maquiá-la, pois ela queria partir bonita.” A partir daí, Rose começou a se interessar pela maquiagem e o mundo da beleza e sua vida deu uma virada. Ela tomou as rédeas da vida pessoal e profissional, refez sua vida amorosa e restabeleceu seu relacionamento interno. “Quando você se conhece, se respeita, ouve os seus chamados interiores e obedece a essa voz, tudo flui, tudo acontece. Foi assim comigo, vai ser assim com você também…acredite.”

Atualmente, Rose é uma empresária do ramo da beleza, de sucesso e diz que deve isso a muitas pessoas, mas a principal delas é ela mesma. A empresária se colocou no centro de sua vida, conheceu seus medos, sentimentos, potenciais, mas confessa que não foi fácil e nem indolor, mas usou as correntes que a aprisionavam e criou um colar de memórias do que ela foi, e são parâmetros para guiá-la. “Eu sou o melhor dos projetos de Deus e nenhum dos seus projetos foram criados para dar errado. Hoje eu tenho convicção disso, mas eu demorei muito tempo para acreditar é viver isto” diz Rose de Oliveira.

Você mulher têm um papel fundamental na construção da nossa sociedade e humanidade, é preciso deixar de acreditar o que você aprendeu sobre quem é, para se tornar a mulher que realmente nasceu para ser. Poderosa, humana e feliz na sua essência.