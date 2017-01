Rubens Furlan quer a retomada do Grêmio Barueri

Em processo de reconstrução após inúmeras crises que assolaram o clube recentemente, O Barueri já trabalha visando a disputa da Segunda Divisão do Estado de São Paulo, a popular ‘Bezinha’. Como parte desta preparação, o time fará, um amistoso contra o Atibaia – integrante da Série A3 – na Estância Montagner, em Paulínia.

Nesta retomada do clube, que alguns anos era modelo de gestão para os demais, a diretoria deve contar com o apoio do recém-empossado Rubens Furlan, prefeito da cidade, tanto quanto de Tom Moisés, secretário de Esporte.

A intenção do governante é voltar a fazer o futebol de Barueri brilhar, ficou evidente após ele formalizar junto a FPF a vontade de levar a estreia do São Paulo no próximo Paulistão para a Arena Barueri – a partida será no próximo dia 5, contra o Osasco Audax.

Ciente de que todos estarão de olho na primeira partida oficial de Rogério Ceni – maior ídolo da história do clube do Morumbi – na função de treinador, ele pretende trazer este foco para o seu município.