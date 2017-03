Rumo às 27 capitais brasileiras

Foram três meses se recuperando de uma cirurgia, e os treinos ficaram comprometidos, e por várias vezes já comentei que o corpo e a mente têm suas reações com a falta da atividade.

A nova meta de correr as capitais brasileiras e a confecção do novo uniforme era o que mantinha acesa a determinação e a certeza que eu não iria desanimar.

Aos poucos fui voltando ao ritmo e para entrar no clima, participei da primeira prova de 2017, a corrida de 10 km em Barueri, uma semana antes da primeira viagem rumo a capital do Distrito Federal.

Mesmo afirmando que a nova meta não teria o propósito de se preocupar com o cronômetro, eu deveria saber que um atleta independente do nível técnico, entraria no clima de competição, mesmo sendo ele o seu próprio adversário.

E foi na corrida de Barueri que resolvi pelo menos estipular um máximo de tempo para completar o percurso, decidindo então concluir em uma prova de 5 km até 30 minutos e de 10 km até 60 minutos.

Tenh o consciência que com o novo treinamento muscular, o meu desempenho vai mudar com o ganho de massa magra que consequentemente ficarei um pouco mais pesado para desenvolver uma velocidade maior durante a corrida. Lembrando que cada percurso tem seus desafios, e é natural que nem sempre se consegue manter o mesmo ritmo.

Mas a meta é sem dúvida empolgante, por conhecer um novo perfil de corredores e sentir uma emoção diferente, e a primeira capital já foi conquistada, dentro de um percurso de 10 km com sol forte, subidas e passando por pontos turísticos da capital Federal, eu cruzei a linha de chegada com o tempo líquido 0:58:36, correndo em média 10,2k/h.

Mais duas corridas vão dar continuidade à meta em 2017, ficou para agosto a 22ª corrida de 9 km do Centro Histórico de São Paulo e em novembro os 6 kms na corrida Run The Night no Rio de Janeiro.