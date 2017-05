Sábado tem clássico no Paulista de Vôlei Sentado entre Barueri e Osasco

O ginásio poliesportivo José Corrêa recebe no sábado, dia 13, a primeira etapa do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado a partir das 9h. O Grêmio Recreativo Barueri (GRB) estreia às 11h contra o Audax/Osasco. O time de Barueri, que foi o quinto colocado na Liga Nacional do ano passado, tem como grande destaque o líbero Rodrigo Mello que disputou as paraolimpíadas Rio 2016.

As disputas do vôlei sentado são idênticas ao do vôlei normal, exceto o tamanho da quadra, que é reduzido. Os jogos são realizados em melhor de cinco sets com 25 pontos nos quatro primeiros e 15 no último.

O campeonato conta com oito times, um deles feminino, o Sesi que é base da seleção brasileira se mantém ativo disputando jogos contra os homens. As outras equipes são: ACSP, GRB, Audax/Osasco e São José Athlon no grupo A e Paineiras/Morumbi, Sesi masculino e Osasco que se juntam ao Sesi Feminino no grupo B.

Confira os jogos desta primeira rodada:

9h – CPSP x São José Athlon

10h – Sesi feminino x Sesi Masculino

11h – GRB x Audax/Osasco

12h – Paineiras/Morumbi x Osasco