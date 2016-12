Sabesp flagra furto de água em cinco estabelecimentos da região oeste

A Sabesp identificou furtos de água em cinco estabelecimentos comerciais localizados em cidades da região oeste . Em Barueri, foram flagrados uma mercearia, um clube e uma peixaria. Em Itapevi, a irregularidade foi constatada em uma churrascaria. Já em Carapicuíba, havia fraude em um imóvel que abriga um estacionamento e uma empresa de terraplanagem.

Os flagrantes aconteceram durante operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública realizada nos dias 14 e 15 de dezembro. Em todos os casos, foram registrados boletins de ocorrência por furto de água contra os responsáveis pelos imóveis. A estimativa é que os cinco estabelecimentos tenham desviado 3,2 milhões de litros de água, quantia que seria suficiente para abastecer uma cidade de 29 mil habitantes durante um dia.

A fraude prejudica toda a população. Quem comete o crime não se preocupa com o desperdício, já que não vai pagar pelo alto consumo. É comum entre fraudadores deixar torneiras abertas e não consertar vazamentos. Isso se torna ainda mais grave diante da pior seca da história da Região Metropolitana de São Paulo registrada em 2014 e 2015. Para identificar o crime, a Sabesp trabalha com as equipes de caça-fraude, que acompanham o consumo e vistoriam os imóveis suspeitos. Além disso, conta com a colaboração da própria população, que pode relatar casos suspeitos pelo 195 ou pelo Disque-Denúncia (telefone 181), cuja chamada é gratuita e não exige a identificação de quem telefona.