Saiba quais agências da região abrirão neste sábado, 8, para atendimento de FGTS inativo

A Caixa Econômica Federal adiantou em dois dias o início do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de quem nasceu nos meses de março, abril e maio. Antes previsto para o dia 10, o dinheiro será liberado no próximo sábado, dia 8. Nesse dia, cerca de 2,1 mil agências do país abrirão das 9h às 15h.

Na próxima segunda, terça e quarta-feiras (dias 10, 11 e 12 de abril), as agências da Caixa serão abertas às 8h, duas horas mais cedo, na maior parte das cidades, também com o objetivo de ajudar os titulares de contas inativas do FGTS no processo de saques.

Transferência para outros bancos

No sábado, só não será possível fazer a Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta de outro banco. Isso porque a TED permite que o dinheiro fique disponível na conta do destinatário no mesmo dia, mas o outro banco deve estar aberto para que a transação seja feita – o que não irá ocorrer. Apenas a Caixa funcionará no sábado.

No entanto, a transferência será possível para outra instituição bancária por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC), porque neste caso o dinheiro não cai na hora. Toda movimentação do sábado será com a data de segunda-feira (10), e o dinheiro deve cair na conta do beneficiário na terça-feira (11). Mas o limite do DOC é de até R$ 4.999,99.