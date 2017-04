Saiba quando você pode tomar a vacina contra a gripe

O Governo do Estado planeja proteger cerca de 10 milhões de paulistas, o que corresponde a 80% das 12,6 milhões de pessoas dos grupos atendidos. A próxima etapa será realizada a partir de 24 de abril, para crianças com mais de seis meses e menos de cinco anos, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, além da população indígena.

Em 2 de maio, a vacinação se estende para pacientes com doenças crônicas e comorbidades (associação de pelo menos duas enfermidades). Professores da rede pública e privada de ensino poderão se imunizar a partir de 8 de maio.

O cronograma começou na ultima segunda-feira (10) para trabalhadores dos serviços públicos e privados de saúde de todo o Estado. Nada impede que o cidadão de um grupo com período de atendimento iniciado participe da iniciativa nas semanas seguintes. As doses estarão disponíveis normalmente nos postos de saúde, desde que respeitada a data para o público-alvo.

Dia D contra a gripe

Neste ano, o “Dia D” da campanha contra a gripe está marcado para 13 de maio, com encerramento em 26 do mesmo mês, em todo o território paulista. A população contará com mais de quatro mil locais, que funcionarão de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

“A vacinação contra o Influenza é fundamental para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves, como pneumonia”, afirma Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. “A vacina não tem nenhuma capacidade de provocar gripe, já que é composta apenas por partículas do vírus que são incapazes de causar qualquer infecção”, acrescenta.

Além de imunizar contra a gripe A H1N1, que se espalhou pelo mundo em 2009, as doses defenderão os paulistas contra os vírus do inverno de 2017, denominados A/Hong Kong e B/Brisbane.