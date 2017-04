Salários do prefeito e de vereadores em 2017 serão os mesmos de 2013

Desde janeiro tanto prefeito quanto vereadores de Osasco recebem o mesmo valor de quatro anos atrás. Conforme a resolução 08/2016, assinada pelo então presidente da Câmara, Jair Assaf, os subsídios (salários) serão congelados até dezembro de 2020.

A decisão resultou do projeto de resolução 12/2016, apresentado pela Mesa Diretora e aprovado por unanimidade pelos vereadores. A decisão encontrou amparo na Constituição Federal que tornou facultativo o aumento. “Até poderíamos fazer o reajuste, com base no Artigo 29 da Constituição Federal” explica Jair Assaf, caso em que o valor poderia ser atualizado, equiparando-se aos atuais 75% do subsídio dos deputados federais. “Entendemos que devido à crise financeira do País, um aumento nos nossos subsídios poderia comprometer ainda mais o orçamento do nosso município e preferimos abrir mão desse direito permitido pela Constituição Federal”, afirmou o vereador Jair Assaf.

A decisão da Câmara de Vereadores é das poucas registradas no Estado de São Paulo, onde na média o reajuste de prefeitos e vereadores foi de 26%.

Em Osasco, explica Jair Assaf, será economizado cerca de R$ 1 milhão por mês, ou seja, R$ 4 milhões por ano, ou R$ 16 milhões em quatro anos.