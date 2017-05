Sandero R.S. 2.0 ganha série limitada Racing Spirit

Nascidos nas pistas 119 anos atrás, os carros da Renault representam o casamento de desempenho e tecnologia refinada. A marca é movida pelo prazer em dirigir e pela paixão pela vida. Com o DNA da Renault Sport, o Sandero R.S. 2.0 ganha um visual ainda mais esportivo com a nova série limitada batizada de Racing Spirit.

O “hot hatch” mais vendido do país agora traz de série pneus Michelin PS4 associados a rodas de 17 polegadas, com pinças de freio e a parte central pintadas em vermelho. A cor vermelha está também no contorno inferior do para-choque específico com desenho das lâminas em estilo F1, espelhos retrovisores, difusor e nova faixa lateral com a inscrição “Racing Spirit”.

Por dentro, a inspiração de um cockpit continua presente e com detalhes que evidenciam ainda mais a esportividade do Sandero R.S. 2.0. Uma placa numerada, localizada perto do câmbio, identifica o número de série da edição Racing Spirit. O revestimento do teto agora é preto e a cor vermelha está nos aros dos difusores de ar laterais e no contorno do velocímetro, além das costuras e faixas dos bancos. Com acabamento “black piano”, o painel central e as maçanetas internas dão uma pegada ainda mais esportiva ao interior, destacado pelas cores preta e vermelha.

As rodas são agora equipadas com os novos pneus 205/45 R17 Michelin Pilot Sport 4, proporcionando melhor performance nas frenagens e ainda mais durabilidade à série limitada Racing Spirit.

Desenhado e desenvolvido pela Renault Sport Cars, em conjunto com as equipes do estúdio Renault Design América Latina e do centro Renault Tecnologia Américas, o Sandero R.S. 2.0 é um legítimo esportivo. Com motor 2.0 aspirado, que entrega 150 cv e 20,9 kgfm com etanol, associado a um câmbio manual de 6 velocidades com relações curtas para maior esportividade, o “hot hatch” atinge a velocidade máxima de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,0 segundos. O Renault Sandero R.S. 2.0 se destaca por sua capacidade de proporcionar sensações esportivas desde o primeiro toque no acelerador, além de muito prazer na utilização diária.