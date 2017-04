Sangues dos tipos O+, O-, A+ e A- estão críticos em condições de abastecer os hospitais por apenas dois dias

A Pró-Sangue registra queda acentuada da coleta em pleno outono, período em que as reservas deveriam estar num patamar confortável. A coleta do último feriado foi fraca.



O prognóstico é que o mês de abril feche com cerca de 8.800 doações, sendo que a meta mensal é 12.500 bolsas de sangue. O estoque da Fundação está 40% abaixo do patamar desejado.

De acordo com a posição do estoque atual, alguns tipos encontram-se em situação bem delicada. O sangue dos tipos O+, O-, A+ e A- estão críticos, ou seja, em condições de abastecer os hospitais por apenas dois dias. Vale lembrar que a Pró-Sangue fornece sangue a mais de 100 instituições de saúde da rede pública do Governo do Estado de São Paulo.

Para que o sangue não venha a faltar para quem precisa, a Pró-Sangue convoca as pessoas a virem doar nessa semana. Veja abaixo como fica o atendimento das unidades de coleta durante o próximo feriado.

29 de abril, sábado

Posto Clínicas: das 8 às 17 horas

Posto Barueri: fechado

Posto Dante Pazzanese: fechado

Posto Mandaqui: fechado

Posto de Osasco: das 8 às 16 horas

30 de abril, domingo

Posto Clínicas: das 8 às 13 horas

Posto Barueri: fechado

Posto Dante Pazzanese: fechado

Posto Mandaqui: fechado

Posto de Osasco: fechado



1º de maio, segunda-feira

Posto Clínicas: das 8 às 17 horas

Posto Barueri: fechado

Posto Dante Pazzanese: fechado

Posto Mandaqui: fechado

Posto de Osasco: fechado

Posto Dante Pazzanese

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo

De segunda a sexta, das 8 às 16h30 *Novo horário

Sábados, 2º e 4º de cada mês, das 8 às 16h00

Fechado aos domingos e feriados

Dia 29/04 (sábado): fechado

Dia 01/05 (segunda-feira): fechado (Dia do Trabalho)

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30

Sábados, das 8 às 16h00

Fechado aos domingos e feriado

Dia 29/04 (sábado): das 8 às 16h00

Dia 01/05 (segunda-feira): fechado (Dia do Trabalho)

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

* próximo à Av. Sebastião Davino dos Reis

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h00

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Dia 01/05 (segunda-feira): fechado (Dia do Trabalho)

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4227 – Mandaqui – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30 *Novo horário

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Dia 01/05 (segunda-feira): fechado (Dia do Trabalho)