Entrei no quarto e vi Miguel à vontade em seu leito. De barriga pra cima e cabeça caída pra trás, contemplava a janela com todo seu brilho solar sem esboçar qualquer movimento. Por fora, porque por dentro a movimentação devia ser intensa, com certeza. Um mistério pra mim. Afinal, quem é que sabe o que se passa dentro da cabeça de um louco? Eu é que não sabia. Ainda mais tendo acabado de me formar e trabalhando no hospital psiquiátrico há menos de um ano. Meu projeto de mestrado estava quase pronto, só um detalhe pendente: O tema. Coisa boba, nada demais. Trabalhar ali faria surgir alguma ideia, sem dúvida.

Fiquei um tempo observando as pupilas de Miguel, dilatadas e voltadas para o vazio. Parecia que a alma tinha saído pra dar uma voltinha deixando o corpo à vontade na cama. Só parecia.

– Bom dia, doutor – Disse-me, mantendo o olhar na janela.

– Bom dia – respondi, meio sem jeito.

– A vida tem suas surpresas, não é mesmo?

– Desculpe? – indaguei, sem entender do que ele estava falando.

– A vida. Esse mar de horas sem fim.

– Sim, claro. De que tipo de surpresas está pensando? – perguntei sem muito interesse, enquanto pegava minha prancheta para fazer algumas anotações.

– Daquelas que a gente não espera ser surpreendido.

Miguel tinha certo ar de confiança, um misto de intelectualidade e contemplação. Até então imóvel no leito, virou o rosto na minha direção.

– As pessoas pensam que um louco não é capaz de perceber sua loucura. Acho engraçado como elas confundem doença mental com falta de inteligência.

– Concordo. Ainda sim, alguns loucos realmente não conseguem perceber que o são.

– Sim, claro. Fato! – disse e voltou a contemplar a janela.

Voltamos ao silêncio. Miguel em suas elocubrações misteriosas e eu em minhas anotações desnecessárias. Às vezes fazia desenhos nos cantos da folha. Lembrei que me esqueci de depositar um dinheiro para minha mãe. Fiz uma careta, recostei na cadeira e suspirei. Miguel, sem tirar os olhos da janela, percebeu minha inquietação.

– O senhor está feliz com o que faz, Doutor?

– Como?

– Ser médico lhe agrada? Gosta da área psiquiátrica?

– Sim – respondi secamente, incomodado com a pergunta.

Virou o rosto para mim e colocou-se sentado em seu leito.

– O senhor deve ter lido meu histórico, não é mesmo?

– Sim – dei outra resposta seca.

– Históricos mentem. Coisas escritas por outras pessoas nem sempre são verdadeiras.

– É mesmo? – indaguei, deixando a prancheta de lado e inclinando-me em sua direção – O que tem de falso em seu histórico?

– Não sei. Eu não li.

Ficamos parados. Eu esperando que ele concluísse seu raciocínio. Ele, nem sei porquê. Só saí daquela posição quando lembrei que Miguel é louco. E me perguntei se eu mesmo não estava ficando também. Levantei-me, na intenção de visitar outro paciente, quando ele me interrompeu.

– O senhor sabe o que é a loucura, doutor?

– Doença mental.

– Claro, assim dizem os livros de medicina. Eu tenho outra teoria.

– É mesmo? E qual é?

– Será que podemos dar uma volta?

Resolvi aceitar o convite. Estava meio estressado, uma caminhada iria me fazer bem. O hospital ficava praticamente no meio da mata atlântica. Era um lugar belíssimo, com várias trilhas e algumas cachoeiras. As enfermeiras levavam os internos para passear ali, vez ou outra. Seguimos calmamente por uma das trilhas.

– Como eu dizia, – continuou Miguel – tenho uma teoria para a loucura. Afinal, quem melhor do que um louco para entender dessa questão, não é mesmo?

– Faz sentido.

– A loucura é uma anormalidade. Para entendê-la, antes é preciso entender o que é ser normal. ‘Normal’ vem de norma. Normas são regras, padrões estabelecidos. Logo, se o normal é algo definido pelas pessoas, a loucura também o é.

– Talvez, para certos tipos de loucura – ponderei. – Alguns tipos trazem sofrimento e dificuldades para os doentes. Muitos se machucam e machucam outras pessoas.

– Concordo. Não estou dizendo que a sociedade está errada. A loucura é uma doença sim. Mas uma doença pode também ser uma cura. Já pensou nisso, doutor?

Fiquei um momento em silêncio examinando aquelas palavras, e me preocupei com minha própria sanidade quando me vi enxergando um certo sentido nelas.

– Aqui no hospital, – prosseguiu Miguel – tenho muito tempo livre para refletir em muitas coisas. Ainda mais em meio a todo esse verde. Fico olhando os galhos no chão, as folhas jogadas, o terreno irregular. Os troncos tortos das árvores. Se a natureza é tão perfeita, porque não fez tudo reto, liso e regular?

– Porque a natureza não segue as normas humanas – respondi.

– Então a natureza é louca? Ou será que nós é que somos? Eu penso que ser louco pode ser uma forma da natureza que me habita buscar seu equilíbrio. O problema é quando a loucura e a normalidade lutam pelo controle dentro do doente. Esse conflito é que causa todo o mal. Olhe para a mata. Veja! Está uma bagunça, não está?

Olhei em silêncio, já começando a entender onde Miguel queria chegar. Ele continuou:

– Não, não está. Tudo está exatamente em seu devido lugar. Nem um milímetro fora. O canto da cigarra, o farfalhar do vento, a melodia dos pássaros, não formam uma algazarra desconexa. Formam, sim, uma orquestra maravilhosa que somente um coração simples pode escutar.

A princípio, eu ouvia Miguel com a intenção de entender sua loucura e, quem sabe, encontrar alguma inspiração que me conduzisse ao tema do meu mestrado. Aos poucos, porém, fui percebendo que não havia um louco ali, mas um homem imensamente sóbrio e sagaz.

– Você tem razão, Miguel. Seu histórico não condiz com quem você tem demonstrado ser.

– Loucura é algo bem relativo – disse Miguel. – As pessoas jogam gases tóxicos no próprio ar que respiram e se acham normais. Votam em políticos acusados de corrupção, como se tudo não passasse de uma grande festa. Já vi muitos loucos fazerem festa por motivos estranhos. Mas rotular alguém de louco é fácil. Difícil é ter consciência de seus atos. Difícil é abdicar de seu conforto pelo bem dos outros. Afinal, ser doido ou normal não é a questão mais importante. O mais importante é saber se somos conscientes ou não de nossos próprios atos.

Fiquei mudo. Não sabia o que falar. Aquele discurso me deixou estupefato. Foi um momento tão reflexivo, que voltamos para o prédio do hospital conversando de assuntos mais triviais. Se Miguel era realmente louco ou não, não tenho como dizer. Só sei que, na semana seguinte, pedi demissão e entrei num curso de desenho e pintura. Foi como tirar um peso das costas. É claro que as pessoas falavam que eu tinha ficado louco, o que só me fazia lembrar ainda mais de Miguel. Senti que havia feito um amigo. Refleti bastante sobre isso e pensei que, talvez, eu tivesse mesmo enlouquecido. Não sei. E quer saber? Não me importei muito com isso. A loucura da razão não é nada comparada à loucura da consciência. Estava feliz, e isso era tudo o que importava. Daquele dia em diante segui assim, valorizando a sanidade. Não a sanidade do corpo e, sim, a sanidade que me faz sentir bem, mesmo doente: A sanidade da alma.

