Santana de Parnaíba receberá procissão fluvial no Rio Tietê no sábado, 9

A calha do Rio Tietê na Capital paulista será palco de uma procissão fluvial neste sábado – 9 de setembro – em homenagem à Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil. A procissão será realizada da Barragem da Penha até a cidade de Santana de Parnaíba, faz parte do projeto “Tietê Esperança Aparecida”, que tem, além do aspecto religioso, o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do trabalho de despoluição e revitalização do rio Tietê.

O projeto foi concebido em 2004 pelo Padre Palmiro Carlos Paes, então pároco da igreja São Luís Gonzaga, de Pirituba, sob inspiração do tema da Campanha da Fraternidade daquele ano: “Fraternidade e Água – Água, Fonte de Vida”, e é realizado pela Arquidiocese de São Paulo com apoio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), SABESP, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CET.

O programa do dia 9 de setembro terá início às 11 horas no PORTO VERÃO – BARRAGEM DA PENHA (acesso pela via expressa da Marginal Tietê próximo à ponte Imigrante Nordestino, km 23,5 – sentido Rod.Ayrton Senna – mapa anexo).

O Padre Palmiro descerá o Rio Tietê em barco com motor de popa até a Barragem Móvel, na foz do rio Pinheiros, e dali em um rebocador para a Barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba. A chegada está prevista para as 15h30.

PEREGRINAÇÃO ATÉ BARRA BONITA – O Projeto Tietê Esperança Aparecida se estenderá este ano até o município de Barra Bonita, na bacia do Baixo Tietê, cumprindo o seguinte roteiro:

Dia 16 de setembro – Pirapora do Bom Jesus;

Dia 23 de setembro – Tietê

Dia 30 de setembro – Anhembi

Dia 7 de outubro – Barra Bonita

A imagem volta para São Paulo no dia 12 de outubro, “Dia de Nossa Senhora Aparecida”, para uma segunda procissão fluvial pelo rio Tietê, às 8 horas, do Cebolão à ponte do Piqueri; de onde segue em carreata até o largo Santa Efigênia, onde será realizada uma missa solene presidida por Dom Odilo Scherer, Arcebispo de São Paulo, encerrado a peregrinação.

Os parques Nascentes do Tietê e Vila Jacui e Barragem da Penha são administrados pelo DAEE.