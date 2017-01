Santana de Parnaíba será uma das melhores cidades do país, diz Elvis durante posse

O primeiro dia de 2017 em Santana de Parnaíba foi marcado pela cerimônia de posse do Prefeito reeleito Elvis Cezar, do vice-prefeito Oswaldo Boreli e dos vereadores eleitos que estarão a frente do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Um grande público esteve presente no Espaço de Eventos Savana em Alphaville para acompanhar a sessão solene, presidida inicialmente pelo vereador Alemão da Banca, escolhido por ter sido o vereador mais votado na última eleição. Coube a ele promover o tradicional juramento a todos os eleitos(vereadores, prefeito e vice-prefeito), no qual reforçam seu compromisso com a população parnaibana, sendo declarados empossados.

Em seguida foi realizada a votação da nova mesa diretora da Câmara Municipal, onde os 17 vereadores foram favoráveis a chapa única, elegendo o vereador Marcos Tonho como Presidente do legislativo municipal para os próximos dois anos. O vereador Amâncio Neto ficou como vice-presidente, Alemão da Banca e Nilson Cadeirante ocuparão respectivamente os cargos de 1º e 2º secretários e o vereador Luciano Almeida inicia seu primeiro mandato como tesoureiro da câmara.

Após a eleição da nova mesa, o vereador presidente Marcos Tonho passou a conduzir os trabalhos da sessão solene e, em seu 1º ato, passou a palavra para o vice-prefeito Oswaldo Boreli, que desejou sucesso a todos os vereadores e secretários: “quero aproveitar para agradecer pelos 64% de votos, que reflete o reconhecimento do povo, e isso se deve ao trabalho desenvolvido por esta gestão que, apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos quatro anos e da crise econômica do país, conseguimos atender aos anseios da população parnaibana”, comentou Boreli.

O novo presidente da Câmara também falou sobre como espera conduzir seu trabalho a frente do legislativo: “Afirmo que durante o meu mandato, legislativo e executivo andarão lado a lado, em prol de atender as necessidades da população da nossa cidade e espero conduzir a presidência com humildade e sabedoria. Quero aproveitar para agradecer ao Prefeito Elvis Cezar, ao seu pai Marmo Cezar e a todos que confiaram no meu trabalho e me conduziram ao meu segundo mandato, pela confiança depositada em mim, muito obrigado” falou o vereador Marcos Tonho.

Logo após, foi a vez do Prefeito Elvis Cezar que, em meio as lágrimas, agradeceu a presença dos seus familiares e a toda a população que acreditou na proposta de mudança que seria feita na cidade, iniciada há quatro anos atrás: “Começamos o nosso 1º mandato assumindo a prefeitura com salários atrasados, com déficit financeiro e hoje podemos afirmar com orgulho que somos a cidade mais segura da região metropolitana. Na educação fizemos o maior investimento da história, colocando três das nossas escolas entre as 30 melhores do IDEB, somos a única cidade que paga bônus aos professores. Na saúde reduzimos a mortalidade infantil e agora vamos implantar a maternidade e o pronto socorro infantil, pavimentamos mais de 90 km de vias, além de inaugurar o viário da ponte e o terminal rodoviário, trouxemos a FATEC e implantamos a melhor base do Corpo de Bombeiros do Estado, além de ser a cidade que mais gerou empregos” comentou o prefeito que citou as recentes publicações da revista Exame, onde nos últimos quatro anos, Santana de Parnaíba saiu do 42º para o 9º lugar de melhor cidade para se investir no país.

Em seguida, Elvis fez o anúncio do seu novo secretariado (veja abaixo) que, de acordo com o Prefeito, teve uma grande renovação em vista dos secretários que se destacaram e acabaram assumindo funções em outras prefeituras ou órgãos privados: “com esta nova equipe faremos um avivamento da nossa cidade transformando-a em uma das melhores do país, honrando todos os votos que tivemos” concluiu Elvis.

Novo secretariado da Prefeitura de Santana de Parnaíba para o quadriênio 2017-2020