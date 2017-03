Se preocupe menos

Será que terei uma boa carreira? Será que meu relacionamento dará certo? Será que sou suficientemente bom? Será que conseguirei?

Esses e muitos outros “serás” vivem constantemente em nossa mente, nos preocupando e roubando o espaço do que de fato é, do que de fato existe.

Vivemos a maior parte do nosso tempo nos preocupando com algo. Se nos questionarmos agora, por exemplo, poucos dirão não estarem preocupados com nada nesse momento.

No dicionário encontramos que preocupação é prevenção, opinião antecipada, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Se analisarmos a palavra, entenderemos que preocupação nada mais é do que ocupar previamente nossa mente. Ou seja, é sofrer ou se ocupar de algo que ainda não existe ou não aconteceu.

E parece que temos muito talento para isso, para vivermos mais no amanhã do que no hoje, para nos dedicarmos mais às frustrações do que poderia ter sido do que sentirmos prazer pelo que é.

No momento em que nossa mente está agitada e confusa com tantas preocupações, uma boa saída é se questionar: nesse exato momento, eu tenho um problema para resolver? Isso que me angustia é concretamente um problema ou algo que pode vir a ser? Se a resposta for sim, continue buscando suas soluções. Se a resposta for não, observe se sua mente não está funcionando de forma ansiosa e precipitada diante das situações.

Se preocupar menos não significa ser passivo ou irresponsável diante da minha realidade, mas aprender a manter a calma e serenidade diante dela. Aprender a escolher quais os motivos pelos quais quero e devo me preocupar, definir quais problemas realmente valem minha paz, ao invés de entregá-la tão facilmente à qualquer possibilidade. Digo possibilidade porque a maioria dos problemas que nos afligem hoje, muitas vezes nem chegam a acontecer. Nossas preocupações são feitas muito mais de medos, ansiedades, projeções do que de fatos reais. Não devemos desperdiçar o hoje tentando resolver um amanhã que ainda não existe, e que talvez nem chegue a existir.

Portanto, se preocupe menos e relaxe mais. Avalie se essa pré-ocupação toda tem mesmo necessidade de existir, ou se ela pode esperar um pouco mais. Avalie se esse problema todo que tira sua tranquilidade de fato existe, ou foi criado por seus medos e receios.

Uma mente tranquila e um coração em paz são valiosos demais para abdicarmos tão facilmente. Como já disse Guimarães Rosa: “Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma.”