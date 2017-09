Sebrae Barueri abre inscrições para cursos gratuitos 

Já estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos gratuitamente pelo Sebrae – Barueri deste mês de setembro. Serão quatro dias de cursos, cada qual com um assunto específico, referentes ao tema Disciplinas de Empreendedorismo.

“Ganhe Mercado” é a oficina do dia 19; “Fluxo de Caixa”, do dia 20; “Sei Formar Preço”, do dia 21; e “Sei Vender”, a última oficina, que acontecerá no dia 22. Todas acontecerão das 9h às 13h na Acib – Associação Comercial e Industrial de Barueri, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 712, Vila São João – Barueri.

Podem inscrever-se pessoas físicas e jurídicas de toda a região. Para tanto, é necessário informar RG, CPF e endereço. A inscrição pode ser feita pessoalmente, no Posto do Sebrae que fica dentro do Ganha Tempo Municipal (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro), ou pelo telefone (11) 4199-1333/Ramal 303. Serão entregues certificados de participação a quem frequentar os quatro dias de curso.