Secretaria de Educação de São Paulo nomeia 24 novos diretores em Osasco

A Secretaria de Educação de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira (28), a lista com as 1.838 escolas escolhidas pelos diretores aprovados em concurso. Em Osasco, 24 unidades terão novos diretores. A jornada de trabalho é de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834,00. O edital completo está disponível no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br). Os diretores devem tomar posse no início de 2018.

A prova foi realizada no dia 3 de setembro por um total de 31.319 candidatos para vagas abertas em todo o Estado. As escolhas foram feitas com base na classificação por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota final obtida na prova com os pontos atribuídos aos títulos.

Mudanças no período probatório

A partir deste concurso, a Secretaria da Educação estabelece mudanças durante o período probatório dos ingressantes. Ao longo de três anos, o profissional deverá participar do Curso Específico de Formação ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo (Efap). O programa tem carga horária de 360 horas e é voltado às habilidades de gestão.

Estão previstas ainda avaliações anuais sobre comprometimento com as ações da rede estadual e a comunidade escolar, responsabilidade, produtividade, assiduidade e disciplina. O diretor cujo desempenho for considerado insatisfatório poderá perder o cargo.

Conheça as escolas escolhidas: