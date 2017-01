Secretariado de Lins ganhou forma nesta última semana

Na última terça, 10, o prefeito de Osasco nomeou mais quatro secretários municipais, os novos titulares são Marco Antonio Villela dos Santos na secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Délbio Teruel (Esporte), Dulce Helena Cazzuni (Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão), Claudio Monteiro Júnior (Obras)

Eles se juntam a Ana Paula Rossi (Educação), Ivo Gobatto (Jurídico), Gelso de Lima (Governo), Emília Cordeiro (Comunicação), Sérgio Di Nizo (Administração), José Carlos Vido (Saúde) e Alexandre Bussab (SICA)

Na quarta-feira, 11, foi anunciado o nome do petista Gustavo Anitelli do grupo Teatro Mágico para a pasta de Cultura. Gustavo Anitelli é empresário, sociólogo, mestre em comunicação e negócios da música pela universidade federal do ABC. Dirigiu nos últimos anos uma das maiores experiências da música na rede. Outro secretário que foi oficializado na quarta, 11, foi Elio Salvini (PSDB) para o Meio Ambiente. Ele é engenheiro de carreira e estava na assembleia legislativa como assistente parlamentar.