Secretário de Saúde quer UBS funcionando das 7h às 17h em Osasco

Na última terça-feira (30), o Secretário de Saúde do município de Osasco, José Carlos Vido, participou de Audiência Pública realizada na sede da Câmara municipal, para fazer a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2017. Vereadores osasquenses e munícipes estiveram presentes e puderam fazer questionamentos ao Secretário.

Entre os muitos temas de interesse geral da população e da cidade, alguns receberam maior ênfase.

José Carlos Vido tratou sobre o fim do contrato entre a cidade de Osasco e a Organização Social que administra o hospital central Antônio Giglio. Fez críticas e apontou a necessidade de se realizar uma nova forma de administrar a saúde na cidade. “O contrato que existe hoje é ruim, injusto, causa prejuízos à municipalidade e à população, por isso, estamos cancelando o contrato atual e elaborando um novo com a finalidade de encontrar uma administradora que atenda as nossas necessidades”, afirmou.

Quanto à Maternidade Amador Aguiar, o Secretário mostrou o crescimento da demanda e dos atendimentos. Os números mostrados apontam uma grande diferença na quantidade de partos feitos no ano atual em relação ao ano anterior. “Somente no mês de abril de 2017, nossa unidade fez 490 partos. O dobro de sua capacidade técnica”, explicou.

Outro tema apontado nos questionamentos foi sobre as ambulâncias. “Havia veículos sem condições de rodar, de receber pacientes. Foi feita a substituição de 10 veículos, que foram alugados. Ainda não é o cenário atual, estamos em processo licitatório para a contratação de novas ambulâncias”, explicou Vido.

Sobre a Policlínica da Zona Sul, o Secretário de Saúde teve que responder questões de fila de espera. Vido apontou algumas medidas que serão tomadas para que a unidade readquira o seu pleno funcionamento. “A Poli Sul, hoje, não tem atendimentos de especialidade, como já foi no passado e funcionava muito bem. Estamos firmes no propósito de retornar atendimentos de especialidades: Cardiologia, Ortopedia e outros. Já estamos providenciando as medidas necessárias para diminuir as esperas nas filas”, falou.

Por fim, o Secretário de Saúde relatou algumas ações que estão sendo tomadas pela Prefeitura municipal com a finalidade de melhorias no sistema de saúde.

Ações na atenção básica: “estamos ampliando as ações nas áreas de psiquiatria e programa de saúde preventiva, principalmente os programas de acolhimento à mulher e à criança vítima de violência doméstica e aos idosos”.

Horários de atendimento: “a partir de junho deve ser implementada a ampliação dos horários de atendimento nas unidades básicas. Pretendemos unificar o horário das 7 às 17, em dois turnos, em todas as unidades básicas de saúde”.

Capacitação: “Estão sendo realizados cursos de capacitação para gestores e servidores. Estão sendo capacitados a atender e acolher de forma adequada a todos os munícipes”.

Recadastramento de usuários: “Os usuários dos serviços de saúde da cidade estão sendo recadastrados, para que possamos ter os dados e informações a respeito do paciente e possamos marcar e convocar o paciente para consultas e cirurgias. ”

Cartão Saúde: “ É a oficialização do prontuário eletrônico onde todas as unidades poderão, através do sistema informatizado, conhecer as necessidades e os tratamentos já realizados pelo paciente.”

Equipamentos: “Estamos substituindo equipamentos de tecnologia e informática. Eram muito antigos. Além deles, estamos trocando ou mandando consertar os equipamentos cirúrgicos e de enfermaria.”

Reformas prediais: “No último final de semana consertamos a unidade básica do Jaguaribe. Fizemos reformas e consertos básicos. No próximo final de semana, faremos as manutenções na unidade Maria Gatti”.

Pré-Natal: “O Pré-Natal será feito em 4 unidades da cidade. Assim, poderá ser feito um acompanhamento mais criterioso, com equipe técnica, com exames e ultrassons na própria unidade, sem a necessidade de agendamento.”

Unidades de Urgência e Emergência: “A grande demanda era de falta de médicos e materiais hospitalares. Já suprimos isso. Os problemas com profissionais médicos estão sendo solucionados, inclusive com a abertura de concurso público. Em breve, serão 4 ou 5 profissionais em todos os plantões médicos.”

Atendimento em UBS: “Duas unidades básicas de saúde atenderão 24 horas por dia, a do Santo Antônio e da Cidade das Flores. Criaremos um segundo turno, à noite, para atender procedimentos mais simples, como dores estomacais, crises renais, cefaleia forte, febre e outros casos em que o clínico geral pode resolver com uma medicação local.”

Para encerrar, o Secretário falou dos procedimentos legais para o devido funcionamento do sistema de saúde da cidade. “A Prefeitura trabalha dentro da legalidade, dentro do que a lei manda que se faça. Se é preciso processo licitatório para que o município não seja lesado, para que os produtos e insumos tenham preços justos, faremos o processo como deve ser feito”, encerrou.