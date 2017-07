Secretário Gelso de Lima comenta sobre os desafios para que Osasco volte a crescer

Em Entrevista exclusiva ao Correio Paulista, Gelso falou sobre os desafios herdados pela atual gestão e o que esperar do governo Rogério Lins

Correio Paulista – Completado seis meses do Governo Rogério Lins, qual balanço que o senhor faz?

Gelso de Lima – Não tem sido fácil. Assumimos em um momento de dificuldades com a economia brasileira e seus reflexos em Osasco, quando o Brasil vai mal, a cidade também sofre. Segundo, herdamos da gestão passada uma série de problemas, que tem demandado tempo e recursos para resolvermos. Por exemplo: Os radares foram retirados, milhares de rescisões não foram pagas, a saúde estava sem remédios e sem exames e os uniformes escolares não foram licitados pela administração anterior. Mas já fizemos muito. Na saúde regularizamos a dispensação de medicamentos que estava um caos, contratamos um novo laboratório, mais médicos e novas ambulâncias. Na geração de empregos reabrimos os dois Portais do Trabalhador. Na segurança implantamos o “Amanhecer Seguro”. Na habitação avançamos com a entrega de várias moradias. No esporte criamos o “Agita Osasco” e, em parceria com a cultura, reabrimos a Casa da Cultura que agora terá outro formato. No meio ambiente revitalizamos vários parques e implantamos os PEV’S (Postos de Entrega Voluntária). A zeladoria da cidade melhorou muito, tanto que diminuiu consideravelmente as solicitações e reclamações pelo 156, enfim são tantas ações importantes que se eu falar todas a entrevista ficará chata (risos).

O Governo tem recebido críticas. O que você acha?

Gelso de Lima – Acho muito cedo para críticas definitivas. O prefeito está arrumando a casa. O atual orçamento é do governo anterior. Nossas prioridades ainda vão aparecer. O Governo é um projeto de renovação de quatro anos. É uma maratona, não uma corrida de cem metros. Os precipitados poderão se surpreender. O balanço do Governo Rogério Lins será feito pelos quatro anos e não por seis meses.

Mas tem problemas, ou não?

Gelso de Lima – Claro que temos problemas. Mas onde não tem? Esse Governo é um Governo de União Municipal. Rogério Lins teve a capacidade de juntar quase todas as forças políticas da cidade. Aquilo que falam ser um defeito (trazer várias forças políticas para o interior do governo), na verdade é uma virtude. Ou seja, somente uma liderança do porte do prefeito Rogério Lins poderia conduzir esse projeto. Por outro lado, como eu disse antes, herdamos uma quantidade de problemas administrativos, que estamos colocando em dia. É como consertar o pneu de um carro, com o carro andando.

A relação com a Câmara de Vereadores é boa?

Gelso de Lima – Está muito bem, mas pode e deve melhorar. O importante é que os vereadores estão compreendendo as dificuldades e estão integrados nesse projeto de renovar a cidade. Eles têm dado uma contribuição muito grande. O povo reconhecerá o trabalho desses companheiros, que estão na Câmara ajudando nossa administração. Todos merecem nossos agradecimentos e abraços, mas o Presidente Lindoso tem conduzido com cuidado e seriedade o legislativo, e o líder Ribamar foi uma grande e boa surpresa de liderança política que apareceu agora.

O que o cidadão de Osasco pode esperar do Governo Rogério Lins, a partir deste segundo semestre?

Gelso de Lima – Pode esperar muito trabalho. Ao reorganizar a máquina administrativa, faremos um novo orçamento para 2018 e restabeleceremos novas prioridades. Os munícipes perceberão que esse Governo tem um projeto para a cidade e que nossa busca é melhorar a vida das pessoas. Faremos isso com transparência. E o prefeito não irá se esconder, ao contrário: estará sempre presente ao lado da comunidade.

E quais serão as prioridades?

Gelso de Lima – Serão aquelas apresentadas na campanha. A saúde vai começar a melhorar em breve; segurança, educação e obras. Mas o mais importante é reorganizar Osasco. A cidade tem que voltar a crescer e atrair investimentos. Para isso precisa construir um ambiente de negócios que atraía novos investimentos, e ao mesmo tempo dê tranquilidade para aqueles que estão trabalhando na cidade. Precisamos abrir e manter diálogo permanente com as forças econômicas do município, os sindicatos, as associações de classe, as lideranças religiosas e todos aqueles que querem fazer uma Osasco cada vez melhor.

O senhor tem recebido críticas sobre a condução da Secretaria de Governo. O senhor está incomodado?

Gelso de Lima – Absolutamente. Em meu cargo não faço nada que não tenha o aval do prefeito. Tento fazer e resolver o máximo possível. Mas às vezes não é possível. Agora, evidente que tenho minhas limitações. Mas essas são minhas, não do Governo e muito menos do prefeito. Portanto se alguma coisa der certo na condução da Secretaria de Governo será pelas qualidades do prefeito e do Governo, e o que der errado é por conta de meus defeitos. Esse é meu papel: jogar para o time e reforçar o projeto de renovação da cidade.

É verdade que o PT tem muito espaço no Governo?

Gelso de Lima – Na realidade, cada força tem um espaço correspondente. O ex-prefeito Francisco Rossi, que coordenou a campanha, e é uma das maiores lideranças da cidade e do Estado, indicou a Secretaria de Educação e também a Secretaria de Obras. Sua esposa senhora Ana Maria Rossi, vice-prefeita, tem ajudado muito o Rogério na administração da cidade. O PSDB tem as Secretarias da Saúde e a do Meio Ambiente. Cláudio Piteri tem a Secretaria de Transportes e Délbio Teruel é o secretário de Esporte. O PT participa das Secretarias de Habitação e da Cultura. O Secretário de Finanças, a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Promoção Social vieram do governo anterior. E as outras estão sob a responsabilidade do PTN e PRP, ou são de exclusiva responsabilidade do prefeito.

Nesse momento conturbado do Brasil qual a vossa expectativa?

Gelso de Lima – Torço que o Brasil reencontre rapidamente o caminho do crescimento, desenvolvimento e melhorias de condições de vida para o povo brasileiro. O que nós queremos é dar uma modesta contribuição aqui por Osasco. O governo Rogério quer ao final de seu mandato olhar para trás e dizer que valeu a pena apostar na renovação. E que se não deu para fazer mais, foi por conta das condições objetivas que enfrentamos, não por falta de projeto e de trabalho.

Você está sem partido. Pretende se filiar nos próximos meses? Tem algum em vista?

Gelso de Lima – Não, mas tenho dialogado com vários. Estou como secretário de Governo, neste cargo não posso criar nenhum constrangimento ao prefeito, portanto vou aguardar o momento oportuno. Só irei para algum partido que quiser me acolher, é claro, com a autorização do Rogério. Ainda é cedo para esta decisão, só tive um partido na minha vida, onde fiquei por quase três décadas. Escolher um partido é escolher um projeto político, para mim esta decisão é muito séria.