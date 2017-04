Secretário pede desligamento do PSD após partido virar oposição

O secretário de assuntos Jurídicos Ivo Gobatto Júnior utilizou as redes sociais, nesta segunda, 17, para informar seu desligamento do PSD. O secretário tomou a decisão após o partido comunicar na semana passada de que fará oposição ao governo Rogério Lins. “Faço parte da administração municipal em Osasco, cidade que nasci. A comissão provisória municipal resolveu, por motivos ao meu ver totalmente injustificáveis, fazer oposição à atual gestão. Não posso aceitar os motivos colocados para que adotassem esse posicionamento” foi um dos apontamentos de Ivo para o desligamento.

O PSD Osasco quando assinalou que será oposição ao atual governo disse que os elementos que os levaram para essa tomada de decisão eram a aproximação do PT com a administração e as investigações do Ministério Publico. Ivo diz em nota que os motivos são absurdos. “Falar que a atual administração está ligada ao PT – Partido dos Trabalhadores, é uma alegação estranha, já que o presidente da comissão provisória foi secretário municipal na administração passada, que tinha o prefeito eleito pelo partido que agora atacam. Ações e investigações do MP também não me convenceram. Até porque vários políticos, do próprio partido, estão sendo investigados em todas as esferas. E talvez novos nomes ainda surjam, do próprio órgão local.“Pancadões”, chacinas, falta de remédio e tantos outros fatos colocados como justificativa de seu posicionamento são menos críveis ainda.”