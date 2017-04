Segredos revelados via Autópsia

Pai e filho, ambos médicos legistas, são puxados para um complexo mistério durante a tentativa de identificar o corpo de uma jovem mulher, que aparentemente escondia segredos sombrios.

Em “A Autópsia” acompanhamos Autin Tilden e Tommy Tilden, pai e filho que trabalham como legistas em um necrotério de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. O trabalho costumava ser bem tranquilo em função da natureza pacata da cidade. Mas certo dia, o xerife local trouxe um caso complicado: Uma mulher “Jane Doe” (termo americano para mulheres desconhecidas), cujo corpo não demonstrava causa da morte aparente. A medida que buscavam descobrir a identidade da moça morta, eles se deparavam com pistas bizarras que são chaves para descobrir segredos aterrorizantes, que levam a acontecimentos estranhos e perigosos, colocando a vida dos dois em perigo.

No elenco temos atores de grande prestígio, apesar de nem todos os rostos serem familiares ao grande público. Emile Hirsch (Austin Tilden) conhecido por “Na Natureza Selvagem” e Brian Cox (Tommy Tilden) de “Planeta dos Macacos – A Origem” são os personagens principais. A ala feminina conta com Ophelia Lovibond (Emma – namorada de Austin), conhecida por Guardiões da Galáxia, e a novata Olwen Catherine Kelly (Jane Doe), que faz em sua estreia um show à parte, uma vez que a protagonista te mantém preso nos closes de câmeras, que aliás, não poupam esforços no quesito nudez e órgãos internos do corpo.

O diretor André Ovredal (“O Caçador de Trolls”) conseguiu fazer um filme capaz de entreter o espectador, fugindo dos estereótipos do gênero, tendo em conta que os protagonistas são homens da ciência, inteligentes. E escapam do clichê de personagens superficiais, a terem atitudes inconsistentes e irracionais devido ao terror e pânico. Sendo que tudo se passa em um ambiente único, um necrotério com corredores mal iluminados, um tanto claustrofóbico, que remete o público a uma sensação sufocante.

Com estreia marcada para o dia 4 de Maio, “A Autópsia”, é um filme simples e correto, assustador e climático. Preocupa-se mais em instaurar o medo ao invés de simples sustos baratos. Apesar de o desfecho deixar um pouco a desejar, vale a pena pela tensão, os ótimos personagens atípicos, o humor ácido e o cenário que lhe puxa consigo. Aos mais sensíveis fica o alerta: Além do enredo mórbido, também há cenas fortes. Já aos fãs do gênero deleitem-se com essa grata surpresa, um longa que merece destaque em uma indústria que por vezes se deixa cair na mesmice.