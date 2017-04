Segredos Televisivos

Vivo procurando novos canais na TV Digital (sei que o assunto é chato), e fico maluco. Na mesma hora que aparece um canal, outro some. Jesus!

E minha mãe se apaixonou por “Novo Mundo”, Globo. E ela continua amando “Rock Story”, trama das 19 horas. Novela que ganhou muita emoção de uns tempos para cá. E promete ter um final bem interessante. Mas você não gosta de novela? Que pena. É tão legal. Não sabe o que está perdendo.

Já sobre aquela antiga paixão nacional…

O jornalismo esportivo (futebolístico) continua em alguns momentos bem provinciano. Jornalista ainda fala mal de um clube para disfarçar sua paixão pelo próprio clube. Vai entender.

Mudando de assunto…

Apesar de uma trama bem óbvia (pelo menos por enquanto), “Os Dias Eram Assim” é uma minissérie gostosa de assistir. Mas, a Globo poderia ousar um pouco mais. E confesso que nunca achei a Sophie Charlotte uma grande atriz, mas não está decepcionando. E sempre bom lembrar, eu acho a Natália do Vale linda.

Falando em reprises…

Theo Becker, o “maluco” de “A Fazenda”, está no ar na reprise de “A Escrava Isaura”, Record. Hoje o ator luta para voltar ao trabalho em telenovelas. Sua fama no reality vem atrapalhando bastante. Gosto de suas atuações. Que volte em breve.

Outro que trabalhou como ator, foi o já saudoso Jerry Adriani. Foram poucas vezes, mas sempre gostei quando assisti. Gosto de artistas que são literalmente artistas. Ou seja, fazem de tudo um pouco. Maurício Mattar, por exemplo, alguns não gostam, eu acho o cara bom. E sinto saudade dele como ator nas novelas.

Não tem nada a ver com televisão, mas…

Você sabia que existe um mundo real e um mundo completamente diferente nas redes sociais?

Gosto muito de programas de entrevistas, mas será que todo apresentador tem mesmo condições de ser um entrevistador?

E outro dia minha mãe reclamou do número de notícias ruins nos telejornais. Confesso que é um assunto que ainda me causa confusão na mente. Nunca sei qual é a melhor forma de um jornal televisivo apresentar os conflitos do dia. Precisamos debater este assunto.

Sempre muito bom assistir e rever o “Provocações”, TV Cultura. Programa fantástico comandado pelo também saudoso Antônio Abujamra.

Quer entender esse mundo louco? Assista o “Superpop”, Rede TV. Lá tem explicação para tudo. E eu adoro.

Agora, mais louco do que esse mundo são os segredos revelados no programa do João Kleber.

Para fechar…