Seguindo abelhas – parte 1

O ano é 2053, e a população mundial vem diminuindo drasticamente, pois muitas plantas usadas para produzir alimentos, as mais abundantes e comuns, repentinamente começaram a entrar em extinção, já que as abelhas que as polinizavam estavam desaparecendo. O uso indiscriminado de agrotóxicos e espécies transgênicas nas lavouras, sob o pretexto de produzir alimentos, foi o que matou as abelhas e, ironicamente, instaurou a fome e a subnutrição no cotidiano das pessoas. O que tinha pra se comer era uma ração a base de milho, arroz e aditivos sintéticos, um alimento nada agradável. A saúde de todos havia se tornado extremamente frágil. Tosse constante, fraqueza, sonolência durante o dia, insônia durante a noite, manchas na pele, já nem eram consideradas sintomas de doenças, de tão comuns. Os remédios eram muito caros, pois as plantas usadas para produzi-los eram difíceis de cultivar e raras de se encontrar. Tudo isso aumentou muito os índices de mortalidade. Com a diminuição drástica da população os sobreviventes acabaram se reunindo em algumas regiões, as que tinham melhores recursos naturais, deixando outras completamente abandonadas.

Mogi das Cruzes era uma das cidades que acabou abrigando a população remanescente, principalmente as pessoas que vinham de São Paulo, fugindo da falta de alimento, água e do excesso de contaminação química. Praticamente todos os empregos eram, agora, voltados para a escassa produção de alimentos, e as pessoas andavam pelas ruas feito zumbis, arqueadas, cansadas, entregues ao sofrimento. Esqueceram-se de como era ser saudável.

Susan era uma dessas pessoas. Trabalhava numa fábrica de processamento de arroz. Um dia, indo para o trabalho, lhe chamou a atenção um sujeito andando muito rápido na rua. Tinha disposição e energia muito acima do comum. Carregava uma caixa térmica pendurada no ombro, mantendo sempre a postura ereta e a cabeça erguida, com um fôlego surpreendente. Curiosa, desviou-se de sua rota para ver aonde ele ia. Ficou ainda mais intrigada quando percebeu que se tratava de um homem bastante idoso. Ele entrou em uma casa antiga, aparentemente abandonada e, após alguns minutos, saiu tomando o rumo de volta, ainda mais rápido que antes, deixando a porta aberta. Ela olhou para os lados e resolveu entrar. Lá dentro havia potes com ervas e plantas diversas, como se fosse uma loja de plantas medicinais. E o perfume era muito agradável.

– Bom dia – disse uma senhora, sorrindo para Susan.

– Bom dia. – respondeu Susan, entrecortando a fala com sua tosse rotineira – Desculpe entrar assim (cof), mas fiquei curiosa. Aqui é uma farmácia?

– Mais ou menos. Precisa de alguma coisa?

– Fiquei curiosa com aquele senhor que acabou de sair. Tão saudável e disposto!

– Ah, sim, seu Nemésio. Ele doa o mel que recolhe.

Ouvir aquilo era estranho para Susan, pois mel era um produto extremamente raro e caro, algo incomum de se ver vendendo em pequenas farmácias, quanto mais doado desse jeito.

– Doa mel?

– Sim, – respondeu a mulher – mel de Jataí.

– Jataí?

– É uma espécie de abelha nativa.

– E ainda existem abelhas? (cof) Pensei que tivessem sido extintas.

– Nem todas. Algumas sobreviveram. A Jataí é uma abelhinha bem especial, consegue se adaptar melhor que muitas outras.

– Quanto é o mel de Jataí?

– Não está a venda, não. Fazemos isso apenas para ajudar as pessoas. Para auxiliar nesses dias difíceis. Mas não cobramos nada por isso. O mel de jataí é medicinal, alivia a tosse e melhora o sistema imunológico. Você parece ser uma boa moça. Tome, leve um potinho pra experimentar, vai lhe fazer bem, temos bastante aqui – disse, entregando o mel para Susan.

Ela agradeceu e seguiu para o trabalho levando o mel. À noite, ao chegar em casa, experimentou e gostou muito do sabor. Ficou imaginando como é que aquele senhor conseguia produzir esse mel. Passou a tomar um pouquinho todo dia e, alguns dias depois, os outros trabalhadores começaram a notar que ela estava mais bonita, corada. Saudável. E, realmente, sentia-se assim. Foi então que percebeu que a tosse tinha desaparecido por completo, e lembrou-se do que aquela mulher havia lhe dito sobre o mel de Jataí.

No dia que o mel acabou, saiu mais cedo para o trabalho a fim de visitar aquela farmácia novamente. Mas, antes de chegar, viu seu Nemésio já voltando de lá e preferiu segui-lo, tentando manter uma distância para não ser notada. Ele pegou um ônibus e Susan correu para entrar no mesmo, disposta mesmo a faltar no trabalho. O ônibus saiu da cidade indo, por um tempo, pela rodovia principal. Depois entrou em uma estradinha antiga, esburacada. Seu ponto final coincidia com o final do asfalto e o início de um trecho só de terra. Ele desceu e seguiu a pé pela estrada. Ela continuou o acompanhando à distância. A vegetação era abundante e aquele silêncio entrecortado pelo canto das cigarras e dos passarinhos era revigorante. De repente o homem saiu da estrada e entrou na mata. Susan o seguiu por um tempo até perder sua pista. Logo, percebeu que ela havia se perdido. Depois de algumas horas, quando estava a ponto de se desesperar, decidiu sentar e respirar fundo para se acalmar e pensar direito. Sabia que, a partir daquele momento, precisaria fazer daquele lugar sua casa, ou não sobreviveria. E assim o fez. Como já estava anoitecendo, achou um canto para repousar entre as raízes de uma grande e antiga árvore.

Acordou no dia seguinte quando o sol começava a aparecer. Alguns mosquitinhos zanzando pra lá e pra cá a incomodavam. Pareciam vir de uma árvore próxima. Aproximou-se e percebeu que eles saíam por um minúsculo furinho no tronco da árvore. Achou aquele comportamento bastante curioso e, ao investigar melhor, um pedaço da casca soltou-se em sua mão, mostrando que o tronco estava oco. Lá dentro havia alguns discos feitos de uma espécie de cera. Apanhou um pedaço de galho e os cutucou para ver o que era. Para sua surpresa, deles emanava o mesmo cheiro do mel que aquela senhora lhe dera, e confirmou isso assim que o experimentou. Não eram mosquitos, afinal, mas sim abelhas, e pareciam traçar uma rota bem específica no ar. Susan as seguiu até chegar a um lugar com muitas flores, de todos os tipos e tamanhos. No meio desse lugar, uma casinha velha de madeira, muito simples. Aproximou-se da casa e bateu na porta.

