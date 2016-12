Seguindo abelhas – parte 2

<Leia a primeira parte antes>

Após acordar na mata e seguir as abelhas Jataí até uma parte mais florida da floresta, Susan viu uma antiga casa de madeira e resolveu aproximar-se e bater na porta.

– Já vai – disse uma voz vinda de dentro.

A porta se abriu e seu Nemésio apareceu.

– Bom dia! – Disse Susan.

– Bom dia – disse o homem, estranhando a visita.

– Desculpe incomodá-lo. É o senhor quem produz mel?

– Sim, senhorita. Mas o mel que produzo não é o que você conhece.

– O mel que conheço é de uma abelhinha bem miudinha chamada Jataí.

Seu Nemésio fez uma expressão de surpresa. Afinal, quem era essa moça tão interessada em suas amadas abelhas?

– Pois, ora, é isso mesmo! Não quer entrar um pouco? Fique à vontade.

– Bom, já perdi o dia de trabalho mesmo. Porque não? Meu nome é Susan.

– Prazer. Nemésio.

– Muito prazer, senhor Nemésio.

A casa era bem simples, mas bastante iluminada e arejada. O ar fresco que entrava através das amplas janelas, os sons da mata, o aroma das flores, tudo lhe transmitia uma paz que ela não se lembra de já ter sentido antes.

– Sabe Susan, muitas abelhas nativas não existem mais. As Jataí são algumas das poucas que restaram. Penso que quando chegar a minha hora toda essa floresta que vê aqui ao redor vai acabar desaparecendo.

– Como assim? Por causa da extinção das abelhas?

– Sim. A Mamangava, por exemplo, é a única abelha que pode polinizar a flor do maracujá. Se entrar em extinção, o maracujá desaparece junto. E já faz quase um ano que não encontro sequer uma! Ela é preta, grande assim, e vive sozinha. As pessoas a matam, achando que é um besouro.

– Puxa vida, não sabia disso.

– É por isso que estou aqui – disse seu Nemésio. – Esse é o único recanto que conheço no planeta onde ainda existe uma boa quantidade de abelhas nativas. Fora daqui estão sendo exterminadas pelos pesticidas e agrotóxicos. Mas as pessoas estão tão desesperadas com a fome e as doenças que acham que preservar lugares como esse é perda de tempo. Só pensam em plantar trigo, milho e arroz. Vivemos dias sem esperança…

– Estou chocada! Não imaginava que a situação fosse tão grave assim.

– Mas é…

Apesar das tristes notícias, Susan passou um tempo agradável na casa de seu Nemésio. Almoçou ali e despediu-se em seguida, após ouvir a indicação de como retornar à estrada de terra. Caminhou pensativa, observando os insetos, pássaros e plantas do caminho, até que passou por um besouro grande voando lento e lembrou-se do que ele lhe dissera sobre a abelha mamangava. Olhou de perto e, realmente, o inseto mais parecia uma abelha gigante do que um besouro.

– Será que é a tal da abelha do maracujá? – pensou em voz alta.

Seguiu o inseto até ele pousar numa flor belíssima, a mais bonita que ela jamais vira. Tinha pétalas de diversos formatos, grandes atrás e finas no alto, e um perfume igualmente maravilhoso. Brotava de uma trepadeira em uma árvore que, apesar de parecer uma planta nova, já tinha uma fruta, mesmo sendo as frutas extremamente raras em 2053. Susan já havia visto o maracujá em fotos, e o reconheceu. Logo que tocou nele, a fruta soltou-se em sua mão. Decidiu então voltar para a casa de seu Nemésio para lhe mostrar o achado.

– Que coisa maravilhosa! – Disse seu Nemésio quando viu a fruta madura – Há quanto tempo não via um maracujá!

– Trouxe para o senhor.

– Oh, minha filha! Muito agradecido. Vou preparar algumas mudas dessas sementes. Mas, antes, que tal um suco? Já experimentou suco de maracujá?

– Nunca experimentei fruta nenhuma, não senhor. Quem me dera! Dizem que é muito bom.

– Não há nada melhor nesse mundo!

Seu Nemésio preparou o suco e o adoçou com um pouquinho de mel. Susan ficou maravilhada com o sabor. Ele a convidou para retornar outro dia a fim de levar algumas mudas e plantá-las em sua casa, e ela assim o fez. Plantou-as nos fundos de seu quintal, onde tinha um pouco de terra e um pouco de sol. As plantas cresceram rápido e, em poucos meses, floresceram. Mas as flores murcharam sem dar frutos, e Susan já temia que isso fosse acontecer, já que não havia nenhuma abelha mamangava por perto. Quando visitou seu Nemésio novamente, viu que seus maracujás já haviam produzido algumas frutas. Queria mesmo, no fundo de seu coração, viver cercada de plantas, flores, frutos e tudo mais que a natureza pudesse oferecer. Mas na cidade, naqueles tempos, seria muito difícil.

Logo o tempo de seu Nemésio chegou. Ele não tinha parentes próximos, e acabou deixando tudo para Susan, todo aquele pedaço de floresta. Susan entendeu, então, que ele havia depositado toda sua esperança nela, graças ao interesse dela pelas abelhas e plantas. Não tinha escolha: Precisava continuar o trabalho dele para que aquele raro recanto no planeta não desaparecesse. E foi assim que fez, até o final de sua vida, com muita alegria e fé no futuro. Nesse processo, conheceu diversos grupos de pessoas que já cuidavam das abelhas, espalhados pelo Brasil. Graças a esses grupos muitas espécies que seu Nemésio pensava terem sido extintas ainda existiam, além da Jataí e da Mamangava. Abelhas essenciais para todo o ecossistema, como a Mandaçaia, a Iraí, a Tubuna, a Borá, a Uruçu e muitas, muitas outras, ainda viviam em outras regiões preservadas por essas pessoas que, assim como ela e seu Nemésio, enxergavam sua importância. Eram locais isolados que acabaram se tornando recantos de esperança para a humanidade. Esse foi o período mais feliz da vida de Susan, com suas plantas, abelhas e outras centenas de pessoas que ensinou como a vida fica mais fácil, leve e bonita quanto mais nos aproximamos da natureza. E sempre que lhe perguntavam como tudo começou, ela dizia que foi quando viu uma abelha diferente de todas as outras zanzando pela cidade. A Jataí? Perguntavam. O que ela respondia: O homem que cuidava delas.

