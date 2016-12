Seis vereadores reeleitos de Osasco que estavam presos também foram soltos

Os vereadores De Paula, Toniolo, Jair Assaf, Alex da Academia, Josias da Juco e Batista Comunidade também conseguiram fazer um acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e estão livres. O vereadores terão até o dia 4 de janeiro de 2017 para o pagamento da fiança estipulado pelo o Tribunal de Justiça no valor de R$ 300 mil.

Deste modo no domingo, às 8h da manhã a Câmara de Osasco terá a sessão com todos os vereadores eleitos e reeleitos e o prefeito eleito Rogério Lins.

Casos os seis vereadores e o prefeito não paguem a fiança, eles voltarão para a prisão,