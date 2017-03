Selvagens à Procura de Lei faz show em Carapicuíba neste domingo, 12

Após um ano de agenda lotada, a Selvagens à Procura de Lei dá continuidade a turnê Praieiro que em 2016 passou por mais de 20 cidades em todo o Brasil. Desta vez, o show ocorre no Simple Pub Music, dia 12 de março (domingo), a partir das 14h. O grupo brasiliense de rock Dona Cislene também é uma das atrações do evento e a abertura fica por conta das bandas Azoo, Relize e Aeranova.

Na ocasião, além dos sucessos “Brasileiro” e “Despedida” (Selvagens à Procura de Lei – 2013), o repertório será composto por músicas do mais recente trabalho, Praieiro (2016), que se tornou um símbolo de referência às tardes livres, que deixaram de ser tão frequentes desde que o grupo de rock se mudou – em 2013 – de Fortaleza para São Paulo. Inclusive, a deslocalização geográfica do grupo influenciou diretamente nas novas canções. De refrão explosivo, “Tarde Livre” ainda remete às origens praieiras do grupo. A faixa escolhida como single de abertura do disco, já ultrapassa 440 mil visualizações no YouTube.

Serviço:

Local: Simple Pub Music

Data: 12 de março (domingo)

Endereço: Av. Inocêncio Seráfico, 2030, Vila Silva Ribeiro, Carapicuíba-SP

Horário: A partir das 14h

Ingressos: 1º Lote – Meia Entrada R$ 20,00 | 1º Lote Pista Promocional – R$ 20,00 | 1º Lote Pista Inteira – R$ 40,00

Pontos de venda físico: http://migre.me/wbGEc

Vendas online: http://migre.me/wbGEn

Mais informações: http://migre.me/wbGEH

S obre Selvagens à Procura de Lei:

Saída de Fortaleza, a banda Selvagens à Procura de Lei foi formada em 2009 por Rafael Martins (voz e guitarra), Gabriel Aragão (voz e guitarra), Caio Evangelista (voz e baixo) e Nicholas Magalhães (voz e bateria). O primeiro álbum Aprendendo a Mentir (2011) foi elogiado por nomes relevantes do cenário nacional e responsável por catapultar o rock do Selvagens aos quatro cantos do país. Em 2013, o disco homônimo veio reforçar o talento do garotos radicados em São Paulo e aumentar a já relevante fanbase do grupo. Financiado através de uma campanha de crowdfunding, Praieiro (2016) foi um pedido do estabelecido e crescente público da banda.