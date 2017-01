Sem mordaça

Negociador

O vereador Ribamar Silva (PRP) vem se mostrando neste início de seu primeiro mandato, como um exímio negociador. Trabalhou seu nome como candidato a presidente do legislativo osasquense mas na verdade, preparava o território à eleição do vereador Lindoso(PSDB), como de fato ocorreu. Ribamar foi eleito vice de Lindoso e o seu PRP emplacou o dentista e empresário Alexandre Said Bussab, secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento do governo Rogério Lins e mais, o secretário adjunto dessa pasta, Luiz Henrique do Nascimento, foi indicado por Ribamar Silva.

Sugestão

Ao prefeito Rogério Lins e ao vereador Lindoso, presidente da Câmara, que atuem juntos aqueles que foram ou serão nomeados, principalmente os comissionados, solicitando para que, numa demonstração de carinho pela cidade, se for o caso, transfiram o emplacamento de seus veículos para Osasco. Umas das principais receitas da prefeitura, além do ISS e o IPTU é o IPVA, cujo pagamento resulta em 50% para o Estado e 50% ao município.

Sem pressa

Até o início desta semana, o vereador presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso, não providenciou nenhuma portaria nomeando assessores para o legislativo. Por comentários que correm nos bastidores, a mesa diretora deve convocar uma sessão extraordinária já que a Câmara encontra-se em recesso, para que possam ser definidas algumas situações com relação ao funcionamento da Casa.

Financeiro

Só pode ser esse o motivo, da primeira partida do Osasco Audax no Paulistão 2017, em 5 de fevereiro, ser programada para a Arena Barueri. O adversário da equipe osasquense nesse dia é o São Paulo, que terá como técnico estreante o ídolo do tricolor Rogério Ceni. Por isso acredita-se que a Arena Barueri, com capacidade para 32 mil torcedores, terá uma grande lotação e mais, o preço do ingresso não será tão popular.

Redução

Oito dos quatorze vereadores de Osasco com prisão preventiva no ano passado, pagaram a fiança estipulada em R$ 300 mil e vão responder as imputações em liberdade. Um deles, Alex da Academia fez o recolhimento parcial e aguarda despacho favorável da justiça. Valdomiro Ventura, Karen Gaspar, Rogério Silva e Batista Comunidade alegam não ter condições financeiras e entraram com pedidos de redução da fiança.

Abuso

A ausência de radares nas principais vias de Osasco, que foram retirados no final de 2016, segundo consta por encerramento de contrato entre a prefeitura e a empresa e ainda, com a redução drástica no número de agentes do Demutran, também nos últimos meses de 2016, alguns motoristas, sem nenhum espírito de cidadania e com certeza da impunidade, vem descumprindo regras de trânsito, fazendo vítimas e causando danos materiais.

Amigo

É coisa séria. Na verdade você só conhece o verdadeiro amigo quando você está numa pior, quando tudo é maravilha são muitos. Mas na hora da necessidade, do sufoco, de ajudar a carregar o fardo, de buscar solução para um problema, a maioria desaparece. Mas felizmente, quem sempre plantou a paz ao invés da guerra, quem nunca machucou o próximo e sim, sacrificou muitas vezes por ele, sempre resta um amigo e ele o ajuda nas horas difíceis. Posso dizer que tenho um amigo e graças a ele, outros novos amigos vieram se juntar para aliviar o peso do fardo.

Oposição?

O presidente municipal do PROS, Willame Cavalcante, alega que os partidos PHS, PEN e PROS que se somaram no segundo turno das eleições municipais de 2016 em apoio ao candidato Rogério Lins(PEN), mantinham a expectativa de comandar uma das secretarias da prefeitura de Osasco. Porém segundo Willame, o PHS foi contemplado com a Ouvidoria, o PEN com uma Diretoria mas ele recusou uma diretoria e sendo assim, o PROS que elegeu um vereador, mantém o propósito de fazer parte da oposição.