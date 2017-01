Sem mordaça

Barbaridade

No último domingo, a Eletropaulo trocou vários postes nas proximidades da Câmara Municipal de Osasco. O serviço deixou a desejar pois o acabamento nas bases dos novos postes não condiz com o bom nome que a companhia espera ter. E mais, não deve ser culpa dela, pois como avisou os clientes de que faltaria energia naquela dia, deve ter comunicado às operadoras de telefonia/TV de assinatura/internet. O emaranhado de fios dessas empresas (GVT, Vivo, Claro, Cabonnet, Net, etc) mostra o relaxo de algumas delas, inclusive com a não prestação de serviços contratados por vários dias.

Madeiraaaaaaa!

Na madrugada da última quarta-feira, caiu uma frondosa árvore existente na pracinha da Rua Paulo Licio Rizzo, centro de Osasco, em virtude da chuva e vento, teve galhos atingindo a alta tensão e com isso, a região toda ficando praticamente mais de dez horas sem energia elétrica. Na mesma rua, na esquina com a Rua Rui Barbosa, uma árvore bem mais antiga será certamente a próxima a desabar e os estragos serão ainda maiores. Prevenir é melhor do que remediar e esperamos que a secretaria de Meio Ambiente haja rápido para evitar uma situação que se desenha. Só pra saber, há anos que há solicitações neste órgão sobre esta árvore e até agora nada de solução.

Xô, Fantasmas

Não se admite nos funcionalismo público, de quaisquer esferas, servidor que recebe vencimento mas não presta serviço. Normalmente essa pessoa é admitida como paga, gratidão ou pelo apoio a um determinado político ou a seu grupo ou até mesmo, a um ocupante de alta função no serviço público. A cada dia mais cidadãos se conscientizam de que não basta saber, é preciso denunciar e sendo assim, os “fantasmas” que se cuidem, porque seus exterminadores estão alertas.

Desfalque

Osasco município com cerca de 800 mil habitantes, o segundo maior PIB do Estado, encontra-se numa situação calamitosa com relação a atuação do Demutran. Praticamente só restaram alguns agentes que se desdobram para atender as muitas ocorrências diuturnas. É preciso a ação imediata da prefeitura para a contratação de agentes para também coibir as muitas infrações que são cometidas no trânsito.

Cachimbo da paz

Quem diria que um dia teríamos em Osasco, numa reunião de secretários municipais com o prefeito Rogério Lins(PTN) para discutir problemas , soluções e ações em prol de uma cidade melhor, sentados lado a lado à mesa oval da antessala do gabinete do prefeito, rossistas, giglistas, petistas, delbistas, piteristas e petenistas.

Mudança

Corre notícias nos bastidores de que o ex-prefeito Jorge Lapas, que no início deste mês voltou a prestar serviços à prefeitura de São Paulo, como engenheiro efetivo que é, que o mesmo não pretende abandonar a política e mais, que deverá mudar sua filiação partidária, deixando o PDT e ingressando, provavelmente, no PMDB ou PSD.