Sem mordaça

Desabafo de um ex-deputado

Gilberto Port, ex-vereador, vice-prefeito e deputado estadual por Osasco, manifestou a sua contrariedade quanto ao posicionamento político do PPS osasquense, grupo que ele faz parte e que lançou Claudio Piteri candidato a prefeito, nas últimas eleições.

Leia abaixo o desabafo:

Sempre tive muita consideração e lealdade com o grupo político que lançou Piteri candidato, principalmente, nas figuras do próprio Claudio e do seu pai, Guaçu. Ocorre, entretanto, que todas manifestações por mim proferidas, foram de combate cívico ao governo federal deposto pela força da lei e do povo. Assim, obviamente, mudar os satélites municipais que compunham o poder petista, entre eles, a Prefeitura de Osasco, era (e continua sendo) um dever patriota.

Pois bem, em razão destas assertivas, como poderia seguir apoiando a direção que nosso grupo político tomou ao aceitar fazer parte da administração eleita, sendo que a mesma possuirá em seus quadros majoritários de secretários, justamente o que lutamos tanto para mudar em nossa querida cidade?

Não nos esqueçamos que o PPS nacional e estadual, fazem oposição a governos aliados de petistas. Incoerência do quadro osasquense do partido, portanto.

Lamento e receio, que tal rumo escolhido, pode acabar com a carreira política do promissor Claudio Piteri, político jovem, de mandatos honrados na Câmara Municipal, tão abalada por escândalos recentes.

A resposta ao PT foi dada de forma massacrante nas eleições, pelo Estado de SP todo, capital e interior. Em Osasco não foi diferente. O povo não queria mais petistas no poder, sendo prefeitos, vereadores ou agora, secretários nomeados.

Quase uma traição ao voto, que pode representar o reerguimento de uma legenda que envergonhou nossa nação.

Mas, atentem, o Brasil acordou. Saudações osasquenses.

Insegurança

Moradores do Munhoz Junior e adjacência não gostaram do que a prefeitura de Osasco fez, ou seja, a retirada da base da guarda civil municipal que há anos estava instalada naquele bairro e que, garantia um pouco mais de segurança num bairro onde o índice de violência é grande. Pedem que o prefeito Rogério Lins revogue a medida em prol da segurança de seu povo.

Sucesso

A feira livre noturna que acontece todas as terças-feiras, em frente ao Ginásio José Corrêa, em Barueri, é sucesso, recebe milhares de consumidores em busca de produtos encontrados em dezenas de barracas e mais, a gastronomia no local atende a todos os gostos, entre as quais, comida mineira, russa, japonesa, portuguesa, brasileira, além das tradicionais barracas de pastéis. Em Osasco, as duas feiras noturnas precisam ser revigoradas, fortalecidas e com uma maior diversidade de ofertas, além de uma maior divulgação.

Malfeito

Não bastasse a falta de acabamento, após a troca de alguns postes realizada pela Eletropaulo há cerca de duas semanas, nas ruas Paulo Licio Rizzo e Rui Barbosa, centro de Osasco, basta qualquer vento para acontecer explosão com a alta tensão. Isso deve ocorrer em virtude de galhos de uma gigantesca árvore que encostam na rede e também pelo espaçamento entre os cabos. Que a companhia de energia vistorie o local e tome as providências. O trovão de hoje pode trazer sérias conseqüências amanhã…

Cidadania zero

Há alguns meses, vários carros estão abandonados numa calçada da Rua Theda Figueiredo Rega, no Munhoz Junior, zona norte de Osasco. Reclamações já foram feitas à prefeitura mas até agora nada foi feito. Os pedestres, inclusive alunos da escola que utilizariam essa calçada, são obrigados a andar pela via.

Olho por olho

Com o passar do tempo e depois de tantas decepções com algumas pessoas é chegada a hora de dar o troco. Vamos deixar de sermos solícitos, prestativos e educados e passar a tratar alguns, do mesmo jeito como somos tratados quando a eles recorremos, com indiferença, pouco caso e até com falsos “tapinhas” nas costas. Já os que não se enquadram no exposto, esses sim vão continuar a merecer o nosso respeito, atenção e cordialidade.