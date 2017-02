Sem Mordaça

Bela e perigosa

Há anos que pedimos providências ao setor competente da prefeitura de Osasco, para que providencie a poda da gigantesca árvore localizada na esquina da Rui Barbosa com a Paulo Licio Rizzo. Esta árvore é uma tipuana frondosa, tem mais de meio século e segundo consta é de origem argentina ou boliviana. Hoje em ruas e parques tem sido preterida em favor de outras espécies devido ao seu porte avantajado, raízes agressivas e à fragilidade de sua madeira, que é mais propícia a quebras e cupins, principalmente nas mais velhas e sem manutenção adequada. A árvore em questão já envergou e sua queda pode fazer vítimas já que fica ao lado de uma escola, de uma igreja e de um grande fluxo de pedestres e veículos. Prevenir antes que o mal aconteça. SOS secretaria de Meio Ambiente!

Ser ou não ser

Oposição? O presidente municipal do PSD, Lau Alencar, afirma que o campo da oposição em Osasco será bem fértil, mas antes de tomar qualquer decisão, precisa conversar com o vereador Josias que é muito ligado ao prefeito Rogério Lins. Lau diz também, que Sergio Yamato que está deixando a presidência do PSDC é uma grande cabeça pensante na política de Osasco e que, caso queira, será um grande reforço e bem vindo no PSD.

Encruzilhada

Há pouco tempo, cada vereador de Osasco tinha direito a até vinte (20) assessores. Nos meados do ano passado esse número foi reduzido para dezesseis (16). Porém, o Ministério Público acha um exagero essa quantidade de assessores. Sendo assim, aguarda-se para breve um basta na questão, ou seja, segue sendo o número atual ou haverá nova redução no quadro de assessores.

Presidentes

Na terça-feira, 7, foram definidos os integrantes das nove comissões permanentes da Câmara de Osasco e o vereador Tinha di Ferreira(PTB) foi eleito presidente da principal comissão do legislativo osasquense, a de Constituição e Justiça. Na sessão ordinária, Tinha que foi secretário de Esporte no governo Jorge Lapas, declarou apoio ao atual prefeito, Rogério Lins (PTN). A vereadora Doutora Régia (PDT) que , até então era cotada para esta função, foi escolhida como a relatora. Uma outra comissão permanente também muito importante é a da Saúde e como presidente foi eleito o vereador tucano Reginaldo Oliveira(Didi).

Opinão

O atual prédio da prefeitura de Osasco não condiz com a grandeza da cidade, as salas parecem puxadinhos, que constantemente têm que ser remendados e mais, o governo municipal gasta uma grana preta com aluguéis para abrigar departamentos e até secretarias. O mesmo acontece na Câmara de Osasco, com gabinetes de vereadores muito pequenos e com um auditório para o público bem acanhado e mais, o legislativo também paga aluguéis tanto de um prédio anexo como de um estacionamento. Por tudo isso, a construção de um Paço Municipal, que possa abrigar num só local todas as secretarias municipais e a Câmara de Vereadores, inclusive com um grande auditório, além de favorecer os munícipes que não precisam se deslocar pela cidade para resolver questões em várias secretarias, resulta em economia aos cofres públicos e ainda valoriza um bairro que encontra-se tão necessitado de investimentos. A hora é essa, que as obras do Paço sejam reiniciadas.