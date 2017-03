Sem Mordaça

Tragédia anunciada



Esquina do perigo – Rua Rui Barbosa com a Rua Paulo Licio Rizzo, centro de Osasco

Falsidade

Estamos cheios de conversa mole de algumas pessoas que imaginamos ser amigos, parceiros, colaboradores mas que, na verdade, são traíras que estão pouco se lixando com sua situação. Para eles o meu desprezo, desconsideração e adeus. Concluindo: que se danem!

Outro olhar

Os atuais legisladores da Câmara Municipal de Osasco já derrubaram vários vetos do então prefeito Jorge Lapas, a alguns projetos de vereadores apresentados em anos anteriores. Com isso, entre outras medidas, já foram transformados em leis alguns dos projetos vetados na época, entre eles, permitindo que táxis trafeguem nos corredores exclusivos para ônibus, isentando do pagamento de taxa de inscrição em concurso público da municipalidade, aos doadores de sangue e ainda, dando desconto de 50% no preço cobrado em restaurantes por refeições servidas “à la carte”, em porção ou rodízio, para clientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica.

Mulheres unidas

Comenta-se nos bastidores da política osasquense, que é bem possível , nas eleições do próximo ano, entre as diversas candidaturas a deputados estaduais e federais, acontecer uma dobradinha que seria formada pela deputada federal e presidente nacional do PTN, Renata Abreu, candidata à reeleição e a vereadora e secretária de Educação de Osasco, Ana Paula Rossi (PR), como candidata a deputada estadual.

Novelinha

Com relação aos veículos oficiais, que até o momento não foram disponibilizados aos vereadores de Osasco a pergunta que se faz é se eles serão locados, comprados pela edilidade ou não haverá mais essa benesse? E mais, na hipótese de cada vereador ter um carro à disposição, esse veículo será identificado, ou seja, a serviço do vereador que terá seu nome estampado nas laterais? E ainda, os motoristas dos veículos serão aqueles que participaram do último concurso do legislativo para esta função ou serão os assessores?

Terceiro mundo

Uma coisa feia e bem no centro de Osasco. A Eletropaulo fez a troca de alguns postes de iluminação, não promoveu o acabamento devido quando da colocação dos novos postes e para complicar, as empresas de telefonia e internet bagunçaram geral, com um emaranhado de fios, alguns até soltos, enfeando a paisagem, dando a impressão de que pouco importa a situação, tanto para a companhia de energia como para as operadoras de telefonia e internet. É hora do executivo osasquense por meio do setor competente, bem como dos senhores vereadores, tomar conhecimento e cobrar a quem de direito providências para os devidos reparos.