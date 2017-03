Sem Mordaça

Propaganda pessoal, pode?

TV Câmara tem como objetivo transmitir sessões ordinárias, extraordinárias, comemorativas e solenes. Pode entrevistar vereadores com relação à pauta, discussão e apresentação de projetos. Agora o que não pode é, mesmo que indiretamente, fazer propaganda pessoal do vereador. Ao contrário da TV Câmara, a imprensa escrita, quando da publicação de um anúncio legal do legislativo, não pode inserir no mesmo nem o nome do presidente ou dos vereadores, pois caso contrário será considerado promoção pessoal. Sendo assim, todo cuidado é pouco. Estão de olho…

Alô, ANP

Cheiro forte e diferenciado de combustível só pode ser sinal de adulteração no produto e isso está ocorrendo na calada da noite em alguns postos de combustíveis. Para buscar reparação de possíveis danos em seu veículo, em conseqüência da utilização de combustível adulterado, o consumidor deve exigir sempre a nota fiscal quando abastecer. A fiscalização da Agência Nacional de Petróleo irá certamente agir com mais intensidade em Osasco.

Outro foco

Atenção senhores vereadores, não basta apenas culpar e cobrar apenas o executivo municipal por alguns desmandos e para tomada de providências por falhas em algum setor, é preciso e está bem visível na frente da sede da Câmara de Osasco, o desrespeito que a Eletropaulo e empresas de telefonia/internet tem com a cidade. Olhem para as fiações e bases dos novos postes e constatem o fato e “batam” sem dó, nestas empresas que só se preocupam com o faturamento e estão pouco se lixando com Osasco e mais, se no centro da cidade atuam desta maneira, imagine na periferia.