Sem mordaça

Quem com ferro fere…

Alguns munícipes estão reclamando do salto alto e estrelismo de alguns vereadores de Osasco, que quando procurados pelos mesmos, para atendimento em seus gabinetes sobre quaisquer questões, os assessores agendam que isso ocorra simplesmente em 8, 10 e até, o absurdo de 60 dias.

…com ferro será ferido

Recomendamos a esses munícipes, que um tratamento igualitário seja dispensado a vereadores que agem dessa maneira e nas próximas eleições gerais ou municipais, quando da solicitação de votos pelos mesmos, diga para que voltem a te procurar no mês de dezembro. Tenho dito!

Agilidade

Um cidadão que também reclamou da demora de uma audiência com um determinado vereador de Osasco, afirmou que solicitou uma audiência com o vice-governador do Estado de São Paulo e que, três dias após foi atendido. É bom lembrar que, felizmente, a maioria dos edis de Osasco atende e com rapidez os reclamos de sua gente.

Sem meias-palavras

Na sessão ordinária da Câmara de Osasco da última terça-feira, o vereador Pelé da Cândida usou a tribuna e deitou falação sobre o ex-vereador Valdomiro Ventura, dizendo que o mesmo ameaça ir até o Ministério Público caso encontre algum funcionário de seu gabinete na rua em horário de expediente da Câmara. Pelé disse que o bandido é Ventura e por isso ele já esteve preso e mais, que é um lixo e canalha. Afirmou também que irá interpelar o ex-vereador na Justiça.

Silêncio

Sobre o fato de alguém ter sido preso em algum momento da vida, não significa que o mesmo se trata, definitivamente, de um bandido. É preciso que haja uma condenação. E na sessão ordinária quando Pelé detonou Ventura, os vereadores Jair Assaf, Alex da Academia, Toniolo, Josias da Juco, De Paula e Batista Comunidade não se defenderam da acusação, mesmo que indireta, já que também estiveram presos junto com Ventura, do fato de quem for preso, mesmo preventivamente, já significa que é bandido. Ou será que foi melhor ficar de boca fechada e não entrar em dividida.

Se a moda pega…

Para economizar R$ 12.500,00/mês, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, determinou o corte no fornecimento do cafezinho nos departamentos da administração municipal e a razão dessa medida é a redução de gastos da prefeitura em virtude da atual crise econômica. Pode haver sim o cafezinho nas repartições mas desde que, custeado pelos próprios servidores. Imagine se todas as prefeituras, câmaras municipais, congresso nacional, governos estaduais e federal, resolvam tomar essa mesma medida, certamente vai ter crise no setor da cafeicultura….

Valor de uma vida

Devido ao grande fluxo de pessoas, principalmente pela existência de dois dos principais pontos de ônibus de Osasco, situados em frente ao Hotel Íbis e do Hospital Cruzeiro do Sul, é comum a travessia de pedestres nas pistas de rolamento da Avenida dos Autonomistas, uma via sempre com tráfego intenso. No passado, gradis impediam essa travessia e as pessoas atravessavam nas faixas de pedestres. São comuns atropelamentos nesta região, inclusive com morte, traumatismo e escoriações. O que fazer? A prefeitura pode reinstalar gradis nos canteiros, impedindo ou até mesmo dificultando as travessias.