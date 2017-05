Sem mordaça

Ajuste de contas

Dos 42 senadores com acusações criminais no Supremo Tribunal Federal, mais da metade são dos três maiores partidos do país. A liderança é do PMDB, de Renan, com 11 investigados, seguido pelo PSDB, de Aécio, com 7 e com o PT, de Lula e Dilma em terceiro, com 5 senadores investigados

Troca de comando 1

O advogado Jonatas Randal está sendo cotado para ocupar a presidência do PSD – Partido Social Democrático de Barueri em substituição ao também advogado Ivo Gobatto Junior, que atualmente é o titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos da prefeitura de Osasco e que, recentemente, deixou a agremiação. Jonatas conta com o apoio de Lau Alencar, presidente do PSD de Osasco e homem forte do partido em nível nacional.

Troca de comando 2

No último domingo, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, foi eleito presidente do PT de São Paulo. Marinho que vai substituir o ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza é apontado como provável candidato ao governo de São Paulo em 2018.

“Chique no úrtimo”

Câmara de Osasco abre licitação tipo pregão presencial, com vencimento no próximo dia 19, às 10 horas, com o objetivo de contratar empresa especializada na prestação de serviços de locação de vinte (22) veículos modelo tipo sedan e de um (1) veículo com capacidade de sete (7) passageiros e todos com motorista.

Pegar ou largar

Alguns vereadores de Osasco, antevendo a locação de veículo já com motorista, manifestam opiniões divergentes, há aquele que não quer ter um veículo pago com dinheiro público à sua disposição, outro aceita ter o veículo com o motorista contratado pela empresa que vencer a licitação e um terceiro que aceita o carro porém sem o motorista. Vai ter polêmica!

Outro lado da moeda

Ontem ele foi vereador da situação e teve outra postura com relação ao transporte público em Osasco mas hoje na oposição, Alex da Academia (PDT) vem cobrando, insistentemente, a melhoria desse serviço prestado por duas empresas de ônibus em Osasco. O vereador quer ar condicionado, acessibilidade, Wi-Fi nos coletivos que não devem ter mais de 10 anos de vida útil, além de passagens mais em conta, em virtude das pequenas distâncias que percorrem no município. Qualquer conquista em benefício do povo será bem-vinda.

Embrião

Da cracolândia está se desenvolvendo em Osasco na Rua André Rovai, proximidade da estação central da CPTM. O poder público em conjunto com a segurança pública antes que a situação fique fora de controle, como acontece na cidade de São Paulo, precisam adotar medidas para coibir o tráfico e amparar com políticas públicas os usuários de droga alojados no local. Os moradores do bairro estão reféns em suas casas e clamam por ajuda.

Novela

No futebol profissional de Osasco. Para um clube chegar à elite do futebol brasileiro só há dois caminhos, dentro de campo jogando e obtendo classificações que o habilite a participar dos campeonatos nacionais, iniciando pela Série D e depois galgando os degraus até a Série A ou então, cortando caminhos e adquirindo clubes-empresas. O Osasco Audax participa da Série D e no ano passado participou por participar, com um elenco desfigurado daquele que foi vice-campeão paulista e neste ano parece que haverá um repeteco. Nós que amamos o esporte e acima de tudo Osasco, esperamos estar errados e que o Osasco Audax estará forte e brigará pelo acesso à Série C do Brasileiro.