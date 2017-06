Sem mordaça

Tem chance?

Não conhece o sabor de uma vitória. No Brasileiro da Série D de 2016, o Osasco Audax com um time “meia boca” foi eliminado na primeira fase após seis partidas, com duas derrotas e quatro empates, marcando apenas um gol e sofrendo cinco. Agora em 2017, mas uma vez com um time limitado, já disputou dois jogos e perdeu ambos por 1 x 0. O time atual é formado em sua maioria por jogadores do Grêmio Osasco que disputaram o Paulista da Série A3 deste ano, ficando em 13º lugar na fase de classificação.

Fechando o cerco

Com a redução de cargos comissionados na Câmara de Osasco, algumas dezenas de assessores de vereadores estão sendo demitidos e segundo comentários de bastidores, o Ministério Público está acompanhando esse processo de demissões para saber se boa parte ou alguns desses demitidos serão aproveitados pela prefeitura local.

Pés no chão

Diferentemente de outros políticos conhecidos de ontem e de hoje, o prefeito Rogério Lins dá mostras de que, realmente, ama e curte a sua cidade, freqüentando com habitualidade, juntamente com seus familiares, o comércio e restaurantes de Osasco. Dá mostras com isso, de que o poder não subiu à cabeça.

Bom apetite!

Na presidência do vereador Lindoso, os funcionários da Câmara Municipal de Osasco conseguiram um grande benefício, a aprovação de um Projeto de Resolução criando o vale-refeição de R$ 37,00 por dia útil. O vale-refeição atende a todos os servidores do legislativo

Economia

Neste dia 31 acabou o contrato de locação do estacionamento da Paulo Licio Rizzo com a Câmara de Osasco, com custo mensal de R$ 24 mil. O local por sua capacidade não atendia a todos os funcionários do legislativo. Em contrapartida, em tratativas com o espaçoso estacionamento da Autonomistas, ao lado da sede do legislativo, conseguiu-se aos funcionários da Câmara um preço especial de R$ 150,00/mês. Já em outro da Salem Bechara por um valor ainda menor de R$ 135,00/mês. Detalhe, no novo prédio alugado para abrigar os gabinetes dos vereadores, há um estacionamento que destinará duas vagas para cada um dos 21 gabinetes.

Debandada

Nesta quarta-feira mais um partido desembarcou da base aliada do governo Temer, em virtude das investigações envolvendo o presidente. O PHS foi a quarta agremiação a abandonar o barco, juntando-se ao Podemos, PSB e PPS.

RECORDAR É VIVER

Quinteto de ex-vereadores de Osasco

Bons tempos, num jogo amistoso realizado no Estádio da Vila Yolanda, cinco ex-vereadores de Osasco posam para uma foto histórica. Hoje na linha de frente ou até mesmo na retaguarda, a política ainda pulsa nesses ex-vereadores, a saber: Marcos Arruda, Rubinho, Délbio Teruel, Roberto Trapp e Claudio Piteri.. .