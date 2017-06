Sem mordaça

Medindo forças

Vereadores de Osasco e o Ministério Público tentam chegar a um consenso, com relação ao número de assessores comissionados disponíveis para cada gabinete. Hoje são oito e a promotoria sugere dois. Há pouco mais de um ano eram vinte, baixou para dezesseis sob a presidência de Jair Assaf e neste ano foi reduzido para oito sob a presidência do Dr. Lindoso.

Em prol da vida

Osasco terá até 2018 segundo informações da prefeitura, cerca de 250 Postos de Entrega Voluntária de Produtos Recicláveis, contribuindo sobremaneira com o meio ambiente e ao mesmo tempo, propiciando aumento na vida útil do aterro sanitário. Hoje a cidade já conta com 16 locais para receber os recicláveis da população, sendo 9 deles em parques municipais onde foram instaladas estruturas metálicas para o recebimento dos mesmos.

Saco de pancadas

A exemplo da edição 2016, o Osasco Audax só decepciona em sua participação no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D, degrau primeiro para todo clube que tem como objetivo de chegar à elite do futebol em nosso país. No ano passado o clube osasquense foi eliminado ainda na primeira fase sem obter nenhuma vitória e neste ano, em três jogos perdeu todos pela contagem de 1 a 0. Tem tudo para ser eliminado nesta primeira fase, pois o time é fraco. Detalhe é que se quiser disputar a D de 2018 terá que vencer a Copa Paulista deste ano, competição que se inicia no próximo dia 30. É muito difícil!

Imperdível

Quem já conhece irá de novo e quem nunca foi não pode deixar de comparecer, a uma das maiores e melhores festas da comunidade japonesa em nosso país, que acontece neste final de semana, sábado, 10 das 10 às 22 horas e domingo, 11, das 10 às 20 horas. Trata-se do 8º Japan Matsuri, festival da cultura japonesa de Osasco. O festival terá como atrações muita música, danças, exposições e gastronomia diversificada.

Socorro

Uma tragédia está próxima de acontecer na Rua Fraternidade, 296, Jardim D’ Abril, Osasco. O motivo é uma árvore que está para cair a qualquer momento. Os moradores da casa e os da rua onde está o problema já fizeram inúmeras reclamações à prefeitura, mas até agora nada. A árvore está condenada por cupins. Alô meio ambiente! Vamos agir e evitar uma tragédia.

RECORDAR É VIVER

Saudosos

Na foto quatro pessoas que participaram ativamente da história de Osasco. O médico Luiz Antonio da Silva Leme, o Dr. Leme, ex-diretor proprietário do Hospital Montreal, Clara Rodrigues Faria, fundadora e diretora do jornal A Rua e destaque no colunismo social, Vera Martins, uma das mais importantes colunistas sociais do país e o jornalista Carlos Alberto de Araújo Faria, fundador e diretor do jornal A Rua.