Sem mordaça

Perguntar não ofende

“Em Carapicuiba no governo do prefeito Fuad Chucre (PSDB) aconteceram mais de quarenta (40) invasões em áreas públicas e privadas. Já na gestão de Sérgio Ribeiro (PT) não ocorreu nenhuma. E neste ano, em apenas cinco meses do governo de Marcos Neves (PV) já ocorreram quatro (4)”. Essa é a afirmação e questão levantada pelo munícipe Vanderlei Santos Lóia, que quer saber quem está por trás disso, ou seja, as invasões.

Decepção

Na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Osasco Audax que despertou os olhares de todo o país pelo futebol diferenciado e por conquistar o vice-campeonato paulista, perdeu jogadores importantes e não obteve nenhuma vitória na fase de classificação e acabou eliminado em seu grupo. Foram quatro empates e duas derrotas. Agora na edição 2017, um vexame ainda maior, utilizando a maioria dos jogadores do Grêmio Osasco, clube que não teve sucesso no Paulista da Série A3 e que quase foi rebaixado, já fez cinco jogos em seu grupo e perdeu todos e mais uma vez foi eliminado na primeira fase. Entre os 68 clubes participantes da Série D foi o único a não somar nenhum ponto até agora. Neste domingo se despede da competição diante do Itumbiara no Estádio do Rochdale..

Excesso

Na sessão ordinária da última terça-feira, da Câmara de Osasco, foram colocadas e discutidas treze (13) moções, umas até importantes e outras até não. São tantas as moções que praticamente tomaram todo o tempo destinado ao expediente. Na sessão mais uma vez não aconteceu a Ordem do Dia e como conseqüência não se discutiu e nem se votou projetos de vereadores e do executivo municipal.

Recadastrar é preciso

Segundo o vereador De Paula (PSDB), no cadastro da saúde de Osasco, há um número bem maior de pessoas cadastradas do que a população total do município. Isso prejudica o atendimento, pois o cadastro desatualizado prejudica as ações em prol da saúde do osasquense, isto é, perde-se cerca de 40% das consultas marcadas e também o mesmo percentual em cirurgias, ou seja, pelo não comparecimento. Um bom cadastro é necessário e urgente e tem mais, todas as vezes que um cidadão procurar por atendimento, que na recepção da unidade de saúde haja sempre a conferência de seus dados e, se necessário, que aconteça a atualização no ato.

Deu no poste

Em tempo de crise e dentro da máxima de que, propaganda é a alma do negócio, bicheiro visando atrair “consumidores”, espalha em pontos específicos da cidade de Osasco, banners anunciando a sua já famosa e tradicional prestação de serviço

RECORDAR É VIVER

Missão Cumprida

No detalhe o relógio marca meia noite do último dia do ano de 1992 e naquele momento, o então prefeito Francisco Rossi, acompanhado de sua esposa Ana Maria, dos filhos Ana Paula, Ana Lúcia e Francisco Júnior, deixa o Paço Municipal, encerrando assim o seu segundo governo a frente da prefeitura de Osasco. O trono do Bussocaba passaria a ser ocupado por Celso Giglio.