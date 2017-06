Sem mordaça

Quebra-galho

O ministério público de Osasco havia advertido de que, não iria admitir a prática do assistencialismo por parte de vereadores e nem, entre outras ações tipo, agilizar consultas, exames ou intervenções cirúrgicas de munícipes, E nesta segunda-feira, 26, a promotoria de Osasco desencadeou uma operação denominada “Fura-Fila” e o alvo foi o gabinete do médico e vereador Renato Bonin, onde promotores vistoriaram e apreenderam muitos papéis. Quem não deve não teme, mas quem deve, que coloque as barbas de molho, pois poderá ser o próximo da lista a ser investigado. Em tempo: o vereador Bonin nega ter facilitado antecipação de consultas e cirurgias e que tudo será esclarecido.

Alckmin/Lins

O governador Geraldo Alckmin atendeu pedidos do prefeito Rogério Lins e as obras do novo fórum de Osasco serão reiniciadas em breve, como também as obras do Hospital Regional, em Presidente Altino, que se arrastam por oito anos serão finalizadas em setembro próximo. Entre outras conquistas do governo para Osasco estão a ampliação e modernização do Terminal Rodoviário da Vila Yara para iniciar em breve, a assinatura do termo para a segunda etapa da canalização do Ribeirão Vermelho num total de 2,6 km de extensão, a reforma e modernização da estação CPTM/Quitaúna entregue nesta semana e ainda, a inauguração do Terminal do KM 21 que deverá acontecer neste mês de julho.

Caos

Esta sexta-feira, 30, promete ser mais um dia com um grande transtorno para o cidadão que precisa utilizar o transporte coletivo. Em virtude da greve geral convocada pelas Centrais Sindicais, em todo o país, contra as reformas Trabalhista e da Previdência, ferroviários da CPTM e os metroviários prometem cruzar os braços. Quanto aos motoristas de ônibus há incerteza quanto a paralisar ou não.

Legisladores

Na sessão ordinária da Câmara de Osasco da última terça-feira, na Ordem do Dia, constavam para primeira discussão um total de vinte e sete (27) projetos de lei apresentados por vereadores e o campeão, isto é, o vereador com maior número de projetos para discussão é o Alex da Academia com oito proposituras e o vice, o vereador Ricardo Silva com cinco projetos.

Agradecimento

Nós do Correio Paulista agradecemos a aprovação da Moção 188/2017 pela Câmara de Osasco, que foi apresentada pelo vereador Batista Comunidade, em virtude do prêmio recebido pelo nosso editor no México, como agente e líder da transformação social.

RECORDAR É VIVER

Uma linda família

Em seu gabinete na prefeitura no início de 1993, no primeiro mandato como prefeito de Osasco, o casal Celso e Glória Giglio com os filhos Antonio, Geovana, Júnior, Isabela e Guilherme.