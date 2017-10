Sem Mordaça

Letras mortas

Festejado por muitos e criticada por outros em 9 de maio de 2011 foi assinada a Lei Complementar nº 206, dispondo sobre a ordenação da paisagem e controle sonoro no meio ambiente urbano de Osasco, conhecida como Lei Viver Melhor Osasco. Tudo bonito no papel. Nos primeiros meses forte atuação da fiscalização apropriada mas com o passar do tempo as exigências previstas na lei, com raras exceções, não estão sendo cumpridas e nem executadas. Liberou geral!

Tem a força

Numa de suas falas durante a inauguração do moderno PS do Parque Imperial, o prefeito Rubens Furlan não poupou palavras e afirmou: “Pelo bem de nosso país e de nosso povo, estou torcendo para que a Globo tenha um bom candidato a presidente da República”.

Conturbado

O ambiente no legislativo osasquense não está nada bom. O Ministério Público, mais do que nunca, de olho em todos os procedimentos, a OAB com sua presidente Libânia entrando em atrito com o presidente da Câmara vereador Lindoso, entrevero do vereador Pelé da Cândida e o jornalista Messias Araujo que levou até sopapo de um assessor do vereador e por último, a discussão e fortes ameaças com direito a boletim de ocorrência na polícia promovido pela vereadora Régia contra o vereador Pelé. Uma coisa feia! O que nos reserva o próximo round?

Outro lado

Na quinta-feira, 5 de outubro, um batuque na frente da Câmara de Osasco chamou a atenção de pedestres e de frequentadores do legislativo, um pequeno grupo de sambistas entoando cantos e tocando seus instrumentos e com algumas faixas em apoio ao vereador Pelé da Cândida e com frases pedindo o fim do racismo. A Câmara de Osasco está na boca do povo como jamais esteve…

Protesto

Na segunda-feira, 9, o prefeito paulistano João Doria esteve em Osasco para numa sessão solene receber o Título de Cidadão Osasquense, proposto pelo vereador e presidente da Câmara, Dr. Lindoso. Houve tumultos e protestos no interior da Câmara Municipal, o que levou a entrega do título ser entregue na sala da presidência. Na saída do legislativo, muito barulho, ovos e tomates foram arremessados nos veículos.

Cadê o Teatro?

No ano passado, o então prefeito Jorge Lapas reinaugurou o Teatro Municipal de Osasco com pompa e circunstância, mas parou por aí. Desde então, o nostálgico palco do teatro osasquense recebeu apenas peças infantis ou de pouca expressão. O osasquense que quer assistir algo de qualidade, com atores renomados ou até mesmo um musical, precisar ir à Capital para realizar seu desejo. Aos envolvidos, vamos repensar essa utilização do nosso teatro osasquense.