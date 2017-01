Sempre com televisão na memória

Acabei não comentando, gostei do André Marques no comando do The Voice Kids (Globo). Apesar de que esse tipo de programa, quanto menos o apresentador aparecer, melhor.

Ainda estranho os cortes que a Record faz em suas novelas reprisadas da tarde. Duas cenas com tapas, uma é cortada e outra não. Vai entender!?

Já disse isso ano passado, mas não custa lembrar. Tenho muita saudade do Rodrigo Faro fazendo novela. Ele é muito bom em todas as funções, e como ator não é diferente. O Heitor de “O Cravo e a Rosa” foi um papel inesquecível. Por sinal, essa novela poderia ser reprisada umas 700 vezes.

Posso falar algo que não tem muito a ver com televisão?

Acho bem bobo ver gente escrevendo carta em agradecimento ao Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, nas redes sociais.

Voltando ao mundo televisivo…

E agora cobram que o Willian Bonner divulgue notícia do próprio filho (que sofreu um acidente). O apresentador divulga a notícia que bem entender (e a televisão dele também).

Isso me faz lembrar aqueles bobos que vivem falando de “imprensa vendida”.

Estou gostando da reprise de A Escrava Isaura (Record). Mas, claro, só assisto durante o intervalo de Rock Story (Globo). A novela além de ótima, está ganhando um bom humor fantástico.

E o que mais tem na televisão é gente falando de televisão. É quase um sonho, mas queria ver pessoas falando de rádio na televisão.

E um daqueles canais não tão conhecidos assim, Rede NGT, tem uma apresentadora que gosto muito. Em breve vai estar em uma grande emissora. Fiquem de olho em Hariane Fonseca.

Quando os programas de televisão vão ensinar receitas de forma didática?

Vou falar por mim…

Se eu fosse famoso e recebesse uma ofensa racista, não iria dar queixa em delegacia. Eu seguiria minha vida normalmente e não daria moral para bobões. Agora, isso apenas para ofensa.

Lembrei de mais uma coisa envolvendo “O Cravo e a Rosa”. Foi praticamente o único papel interpretado pela Adriana Esteves que eu gostei. Acho sempre muito repetitiva, e isso não aconteceu nesta novela. O casal Catarina e Petruchio foi inesquecível.