Senac Osasco oferece curso harmonização e degustação de bebidas

A quarta edição do Circuito de Bebidas, evento em rede que acontece em diversas unidades do Senac São Paulo, chega a Osasco. A proposta é compartilhar conhecimento sobre diferentes bebidas, esclarecer dúvidas, mitos e verdades sobre esse universo tão atraente.

As combinações ideais para os destilados de acordo com o clima, a temperatura correta das bebidas, as possibilidades de harmonização e muitos outros assuntos serão temas de palestras e workshops. O evento será marcado por degustações de cachaça, cerveja, vinho, whisky, saquê e até café e chá – tudo comandado por docentes do Senac Osasco, parceiros e profissionais do mercado.

A programação destaca experiências diferentes com a proposta de fugir dos padrões quando o assunto é a harmonização de alimentos com bebidas. “O hábito de se alimentar acompanhado por bebidas, como vinhos e cervejas especiais, tem se tornado comum, especialmente entre os brasileiros, apontando uma mudança cultural e comportamental. E a harmonização é fundamental para preservar o paladar”, comenta Lucio Roberto, docente da área de gastronomia do Senac Osasco.

No Senac Osasco, o Circuito de Bebidas acontece em alguns dias de maio e junho. O investimento para cada uma das atividades é de R$ 10 e, para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos e fazer inscrição prévia via internet ou presencialmente na unidade. Confira a programação completa:

Data: 13/5 – das 14 às 17 horas

Master Class Senac: degustação para quebrar paradigmas de harmonização – uma experiência divertida sobre compatibilização de alimentos com diferentes bebidas, para a quebra de padrões e apresentação de novas possibilidades de harmonização.

Data: 23/5 – das 19h30 às 21h30

Workshop: Compreendendo os Varietais e seus Terroirs Icônicos – uma jornada pelo mundo do vinho – uma viagem simbólica aos distintos terroirs para desvendar as particularidades de diferentes uvas. Na atividade, serão degustados vinhos com predominância de uma variedade de uva para explorar suas características sensoriais e possibilidades de harmonização.

Data: 21/6 – das 14 às 16 horas e das 19h30 às 21h30

Palestra: Conhecendo Vinhos – da degustação à compra certa – uma apresentação com degustações, informações e dicas sobre como degustar vinhos e realizar a melhor compra, aproveitando seus diferentes estilos.

Além das ações propostas no evento, o Senac Osasco oferece cursos na área de bebidas, serviços e gestão que atendem aos admiradores do tema, profissionais que buscam capacitação e especialização no segmento. Para conhecer o amplo portfólio de títulos do setor, basta acessar o portalwww.sp.senac.br/osasco ou visitar a unidade.

Alimentação no Senac

O Senac São Paulo atua no segmento de alimentação desde 1951. Seus primeiros cursos foram de Garçom (1951), Cozinheiro (1964), Vinhos (1974), Sommelier(1987), pioneiro nesse tema no Brasil, seguido dos cursos Técnico em Nutrição e Dietética (1994) e o Bacharelado em Nutrição (2009). O ineditismo veio, ainda, com o primeiro curso superior de gastronomia do país, o Tecnólogo em Gastronomia (2001). Hoje, o Senac mantém um completo portfólio no segmento de alimentação que reúne cerca de 100 cursos nas modalidades livres, técnicos, graduações, pós-graduações e extensões universitárias em gastronomia, nutrição, e bebidas, serviços e gestão distribuídos nas unidades em todo o Estado de São Paulo. Dessa forma, atende a todas as necessidades de qualificação do setor. Para mais informações, acesse: www.sp.senac.br.

