Senac Osasco oferece cursos gratuitos de gastronomia

De 4 a 30 de agosto, o Senac Osasco, em parceria com o SuperShopping Osasco, promove uma série de workshops gratuitos de gastronomia no empreendimento. Resultado de uma parceria entre a instituição e o principal centro de conveniência e lazer da região, o Senac Service Store reúne mais de 30 oficinas, nas quais os participantes poderão tirar dúvidas e aprender a fazer comida de boteco, risotos, massas, brigadeiro e café gourmet, harmonizações com vinho e cerveja, e muito mais. Todas as atividades serão gratuitas e acompanhadas pelos docentes especialistas da área de alimentação do Senac.

Os interessados em conhecer a programação podem visitar o espaço montado no SuperShopping Osasco, localizado no 2º piso, próximo à loja O Boticário e consultar o cronograma completo ou, ainda, acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/senacosasco e o site do shopping center: www.supershoppingosasco.com.br. Todas as oficinas são gratuitas e abertas ao público em geral, mediante inscrição antecipada realizada no próprio local, já que contam com vagas limitadas de 25 pessoas.

Confira abaixo a programação completa:

Data Atividade Horário 4/8 – sexta-feira Comida de boteco 15 às 17 horas 4/8 – sexta-feira Coquetéis de cinema 19 às 21 horas 7/8 – segunda-feira Azeites: desmistificando o líquido de ouro 15 às 17 horas 7/8 – segunda-feira Saladas de pote 19 às 21 horas 8/8 – terça-feira Alho negro: a iguaria vai ao prato 15 às 17 horas 8/8 – terça-feira Alho negro: a iguaria vai ao prato 19 às 21 horas 9/8 – quarta-feira Aprenda a fazer conservas 15 às 17 horas 9/8 – quarta-feira Aprenda a fazer conservas 19 às 21 horas 10/8 – quinta feira Uma viagem ao mundo do café 15 às 17 horas 10/8 – quinta feira Uma viagem ao mundo do café 19 às 21 horas 11/8 – sexta-feira Brigadeiro gourmet 15 às 17 horas 11/8 – sexta-feira Brigadeiro gourmet 19 às 21 horas 14/8 – segunda-feira Vinho: da compra à degustação 15 às 17 horas 14/8 – segunda-feira Coquetéis de inverno 19 às 21 horas 15/8 – terça-feira Cozinha Tex-Mex 15 às 17 horas 15/8 – terça-feira Harmonização risoto e vinho 19 às 21 horas 16/8 – quarta-feira Entradas light com sabor: panzanella e cuscuz marroquino 15 às 17 horas 16/8 – quarta-feira Especial nhoque: batata doce roxa e mandioquinha 19 às 21 horas 17/8 – quinta feira Vinhos do novo mundo 15 às 17 horas 17/8 – quinta feira Queijos e vinhos: como harmonizar? 19 às 21 horas 18/8 – sexta-feira Naked cake: como montar o irresistível bolo pelado 15 às 17 horas 18/8 – sexta-feira Naked cake: como montar o irresistível bolo pelado 19 às 21 horas 21/8 – segunda-feira Hambrguer vegetariano 15 às 17 horas 21/8 – segunda-feira Fettuccine alfredo: da massa ao molho 19 às 21 horas 22/8 – terça-feira Conservas do meu Brasil com Gil Gondim 15 às 17 horas 22/8 – terça-feira De volta à infância: bolo de coco gelado 19 às 21 horas 23/8 – quarta-feira Cervejas artesanais: da produção ao consumo 15 às 17 horas 23/8 – quarta-feira Harmonização com cerveja 19 às 21 horas 24/8 – quinta feira Acompanhamentos rápidos – inovar sem cair na mesmice: batata rústica, farofa de banana com bacon e arroz biro-biro 15 às 17 horas 24/8 – quinta feira A arte de fazer petit gateau: chocolate e doce de leite 19 às 21 horas 25/8 – sexta-feira Harmonização com cachaça 19 às 21 horas 28/8 – segunda-feira Vichyssoise e creme de abóbora com calabresa 15 às 17 horas 28/8 – segunda-feira Costela com barbecue para fazer em casa 19 às 21 horas 29/8 – terça-feira Hambúrguer gourmet: origem e evolução 15 às 17 horas 29/8 – terça-feira Hambúrguer gourmet: origem e evolução 19 às 21 horas 30/8 – quarta-feira Variações de bruschettas e azeite 15 às 17 horas

Serviço:

Senac Service Store – Gastronomia

Data: de 4 a 30/8

Horário: segunda a sexta-feira, das 15h às 17h e das 19h às 21h

Local: Senac Service Store, 2º Piso do SuperShopping Osasco, próximo à loja O Boticário

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco

Participação gratuita