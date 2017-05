Senai abre 178 vagas para cursos na região oeste

Até o dia 16 de maio, o SENAI-SP estará com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Aprendizagem Industrial nas unidades de Osasco, Jandira e Barueri.

No Senai de Osasco há 26 vagas para o curso de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, no período da tarde, e 27 vagas para Mecânico de Usinagem, à tarde.

Em Jandira são 32 vagas para Mecânico de Usinagem, manhã, e 32 vagas para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, à tarde.

Na unidade do Senai-SP em Barueri são oferecidas 29 vagas, à tarde, para o curso de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica. Também há 32 vagas para o curso de Auxiliar de Produção Gráfica. As aulas começam no segundo semestre de 2017.

O Curso de Aprendizagem Industrial é gratuito e destinado a candidatos que tenham concluído o ensino fundamental e que buscam capacitação para o primeiro emprego. São oferecidas mais de 300 ocupações industriais.

Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha no mínimo 14 anos na data de início das aulas e no máximo idade que lhes permita concluir o curso antes de completar 18 anos, exceção feita aos cursos de Ceramista de Louças Sanitárias, Construtor de Carrocerias de Ônibus, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Mecânico de Manutenção de Veículos Pesados e Rodoviários, Mecânico de Refrigeração e Climatização e Operador de Processos de Transformação de Polímeros, em que é exigido no mínimo 16 anos para ingresso e, no máximo, 24 anos para conclusão do curso.

Para as áreas de Carpinteiro Telhadista, Construtor de Edificações, Eletricista de Redes de Distribuição Subterrâneas de Energia Elétrica, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador, Instalador Hidráulico, Instrumentista Montador, Montador de Sistemas Eletroeletrônicos, Operador Ceramista de Placas de Revestimento, Operador de Controle de Processos Siderúrgicos, Pintor de Obras e Serralheiro a idade mínima é de 17 anos para ingresso e a máxima, para conclusão, é de 24 anos.

Nas ocupações de Eletricista de Manutenção de Locomotivas, Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Mecânico de Manutenção de Locomotivas e Vagões, Montador de Equipamentos Elétricos, Operador de Processos de Abate e Desossa de Bovinos, Operador de Processos de Beneficiamento Têxtil, Operador de Processos de Tecimento, Operador de Processos Químicos, Operador de Processos Químico e Mineral, Operador de Processos Siderúrgicos, Operador de Processamento de Cervejas, Operador Polivalente de Tecelagem Plana e Soldador as idades para ingresso e conclusão são, respectivamente, 18 e 24 anos.

Ao final do curso os alunos recebem Certificado de Aprendizagem Industrial.

Ø Inscrições:

Abertas até as 21 horas do dia 16 de maio.

Local: diretamente na unidade escolhida pelo candidato ou por meio do link: gpsonline.sesisenaisp.org.br/WebForms/Inscricoes/NovaInscricao.aspx?TipoProc=3

Ø Prova:

Dia 4 de junho de 2017 (domingo).

Ø Resultados: