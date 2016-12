Sensação de missão cumprida, diz Lapas no seu último dia na Prefeitura

O prefeito de Osasco Jorge Lapas utilizou as redes sociais para fazer um agradecimento aos secretários, servidores e moradores de Osasco

“Último dia de expediente na Prefeitura de Osasco e a sensação de missão cumprida!

Me reuni com minha equipe de secretários para agradecer pelo empenho e dedicação destes quatro anos de muito trabalho.

Minha gratidão à população que nos proporcionou a oportunidade de contribuir com a cidade, aprender muito e fazer amigos. Da mesma forma estendo os agradecimentos aos servidores que contribuíram com seu trabalho para o desenvolvimento da nossa querida Osasco.

Desejo sucesso e sabedoria ao novo governo que se inicia. Deus abençoe a todos!”