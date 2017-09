Sentimentos Televisivos

E terminou “Sob Pressão”, Globo. Série fantástica. Boa de ponta a ponta. Com uma fotografia belíssima e contando história de forma simples e forte. Quero ver mais e mais. Apesar de que muitas vezes a segunda temporada não é tão boa.

Deu até vontade de ser médico.

Deixa eu falar de um assunto que eu gosto, o rádio.

Um colega sempre fala sobre rádio com imagem. Eu não gosto. Rádio é som, imaginação e criatividade.

Aproveitando…

Rádio Bandeirantes AM de São Paulo (840 AM) cada dia mais difícil de ouvir. Sintonia ruim demais. E com muitos problemas técnicos.

Aquela questão do dia…

Por que querem discutir política até em show? Sou do tempo que o povo apenas curtia o espetáculo.

Como disse outro dia, até o “Zorra”, Globo, virou uma atração com conotação política. Por isso gostava mais do saudoso “Zorra

Total”.

Mudando de assunto…

Gostei muito de ver o Fábio Porchat sendo entrevistado pelo programa “Roda Viva”, TV Cultura. Grandes nomes já passaram pela atração. E outros estão passando para entrar na história. Apesar que não concordei com algumas coisas que o apresentador/humorista disse.

E começou o “The Voice”, Globo. Essa primeira fase (virar ou não a cadeira) é a melhor parte. Deveria ter um programa só com este momento.

Já no SBT…

Outro dia teve a participação do Ary Toledo em “A Praça é Nossa”. E com aquelas piadas de sempre. Ótimas e sem medo do politicamente correto. Que bom!

Mudando de assunto (de novo)…

Minha mãe está muito triste. Últimos capítulos da ótima “Novo Mundo”, Globo. Por causa da obra aqui de casa, ela não está conseguindo assistir. Desespero total.

Falando em novela…

Alexandra Richter que trabalhou brilhantemente em “Rock Story” agora apareceu em “Pega Pega”. Estranho ver um ator em duas novelas seguidas do mesmo horário na Globo.

Achei que demoraria para falar isso, mas…

Assisto muitos programas da TV aberta pela internet. Mais do que pela própria televisão. E lembrando, gosto mesmo é de TV aberta. E grande maioria do povo também.

E qual programa eu gostaria de trabalhar?



“Profissão Repórter”. Apesar que, além de escrever novela, quem sabe um dia eu atue em uma novela. Sempre fui bem quando eu participava das peças na escola.

Para fechar…