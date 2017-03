Será que meu filho é muito ansioso?

Primeiramente precisamos entender que ansiedade é um sentimento natural do ser humano, todos ficamos ansiosos e precisamos tomar cuidado para não criarmos doenças e transtornos onde eles na verdade não existem.

Em segundo lugar precisamos considerar o momento que estamos vivendo, quantos compromissos temos em um dia, como temos que resolver tudo depressa e com apenas um clique, este ritmo contribui para aumentar a ansiedade e as crianças também sentem isso.

Alguns sinais que devemos ficar atentos sobre ansiedade nas crianças são:

– Evitar experiências por medo do que pode acontecer. Por exemplo: dormir na casa de um amigo, considerando que seja um ambiente seguro e que as crianças envolvidas se gostem. A criança ansiosa quer ir, porém fica tão ansiosa que algo possa acontecer que recusa a experiência;

– Tem alteração na rotina bem antes de um evento. Dormir ou se alimentar mal, um dia antes de uma prova, é natural, mas a criança ansiosa começa a sofrer uma semana antes, ou mais;

– Preocupação excessiva. Normalmente demonstram preocupação com questões que as outras crianças não demonstram, como questões adultas: o que aconteceria se os pais perdessem o emprego, se algum parente morrer etc. Nestes casos a criança também pode parecer um “mini adulto” falando, apresentando uma fala muito madura para sua idade;

– Familiares próximos com ansiedade patológica. O histórico familiar é importante para o diagnóstico de ansiedade, principalmente quando se trata dos pais das crianças, pois existe uma pré-disposição familiar.

Estes são apenas alguns sinais que crianças ansiosas podem apresentar. Se a ansiedade estiver atrapalhando a vida de seu filho, se estes comportamentos semelhantes acontecem com frequência, leve ele ao especialista para que vocês entendam melhor o que está acontecendo.

E lembre-se, crianças não são ansiosas porque querem, elas provavelmente ainda não possuem recursos para lidar com este sentimento. É preciso cuidado e orientação para que elas aprendam o que é estar ansioso e como agir diante deste sentimento, além de orientação e envolvimento familiar, pois é comum que numa família exista mais de um membro com transtorno de ansiedade.