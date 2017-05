Sergio Ribeiro (PT) deixou uma dívida que pode ser impagável em Carapicuíba. Ministério Público vai investigar

Fonte: Bom dia Brasil/Rede Globo

A cidade de Carapicuíba está na mira do Ministério Público. Eles contrataram, sem licitação, um escritório de advocacia que prometia descontos no recolhimento de uma contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Só que é um golpe, segundo o Ministério Público, o ex-prefeito Sergio Ribeiro deixou uma dívida milionária para Marcos Neves.

Assim que assumiu a administração da cidade, Marcos Neves teve uma péssima notícia. “Começamos a receber notificações da Receita Federal dizendo que nós tínhamos uma dívida com a Receita, R$ 130 milhões que já estava sendo cobrada e mais 40 milhões que poderiam ser cobrados e sem juros e correção. Se nós não atrelarmos ao futuro parcelamento que tem até final de maio essa dívida pode ultrapassar 250 milhões pra cidade”, afirma Neves.

A cidade contratou um escritório de advocacia que oferecia, através de manobra jurídica, um recolhimento menor de uma taxa cobrada pela Previdência e que sai da folha de pagamento dos funcionários. Tudo de uma forma legal, segundo o escritório.

Na denúncia criminal do Ministério Público, o promotor Marcelo Mendroni acusa o advogado Alécio Castellucci Figueiredo de ser o articulador do esquema, que funcionaria da seguinte forma:

A prefeitura paga para o INSS de um a três por cento do valor do salário de cada servidor público. Esse dinheiro vai para um fundo do governo federal que cobre o pagamento de salários quando o funcionário sofre um acidente de trabalho. Segundo a denúncia, o advogado elaborava planilhas em que a prefeitura recolhia sempre pelo menor valor – 1%. Ele ainda pedia compensação sobre aquilo que na visão dele, teria sido pago a mais. Pela suposta economia, ele recebia em torno de 20% dos valores que cada prefeitura municipal compensava e deixava de recolher.

Segundo o promotor, entre 2008 e 2013, 161 municípios contrataram o escritório e pagaram de honorários: R$ 70 milhões.

O dinheiro não ficou só no escritório. Na investigação, o promotor aponta várias transferências feitas para outra empresa, a Finbank Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

O Telejornal Bom Dia Brasil da Rede Globo conseguiu falar com a ex-mulher de Alécio, que foi sócia dele no escritório Castelucci e que hoje é testemunha da acusação. Ana Paula dos Santos Figueiredo disse que o escritório era uma espécie de escudo para a Finbank. “Ele me falou que ele deixava cheques em branco em nome da Castelucci assinados”, disse.

No endereço onde funciona o escritório de Alécio, ninguém atendeu a equipe de reportagem.

O advogado Alécio Castelucci Figueiredo disse por telefone que não iria se pronunciar porque o processo corre em segredo de justiça.

A reportagem não conseguiu contato com o ex-prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, do PT.