Sérgio Vaz, três décadas de música

O músico Sérgio Vaz, morador de Carapicuíba, tem 30 anos de carreira profissional, várias são as histórias e experiências atuando na região.

O músico que já morou na cidade de Osasco e atualmente está em Carapicuíba, na infância, dentro de casa, com sua família, teve o exemplo e passou a gostar de música. “Acredito ter sofrido grande influência das músicas que meus irmãos ouviam, as quais fui obrigado a ouvir também. Meu irmão Edson tinha bom gosto e sempre aparecia com discos dos Beatles, Bee Gees etc. Comecei a gostar de cantar ouvindo Beatles, mas minha timidez, quando criança, nunca me permitiu cantar em público. Passei a gostar também de guitarra. Meu Pai, saxofonista, logo percebeu e acabou me dando um violão”.

Vaz possui seu próprio estilo. Ele é versátil, mesmo tocando covers e atuando como intérprete. “Quando toco, procuro deixar meu estilo e identidade”. Sérgio é músico e pode ser visto com frequência tocando na região, afinal, são 30 anos exercendo uma profissão que ele escolheu desde a adolescência. “Em 1985, eu já cantava e tocava ‘RPM’, ‘Blitz’, ‘Ultraje a Rigor’, ‘Legião Urbana’ etc, até que meu amigo e irmão Fábio Costa apareceu com as músicas do disco Machine Head do ‘Deep Purple’ em uma fita cassete, e esta redefiniu minhas tendências musicais. Comecei então a cantar o Hardrock, só no meu quarto é claro, e a guitarra tocava, de vez em quando”.

No ano de 1988, Sérgio entrou em sua primeira banda como guitarrista, mas a banda não durou muito. “Vendi a guitarra e continuei cantando sozinho”. No ano seguinte, 1989, o amigo Fábio Costa, novamente, apresentou-lhe ao guitarrista Marcelo Silva. “Fui convidado para cantar em outra banda, chamada Futuro Teoria e encerrei aí minha carreira como guitarrista”.

Na banda, agora como cantor, Sérgio fez covers nacionais e cantava também composições próprias. “Aos poucos, o som tornou-se mais pesado, Hardrock, e os covers passaram a ser do Led, Purple, etc”.

A banda Futuro Teoria foi bem até o ano de 1994, quando todos os integrantes resolveram se casar. No ano seguinte, na busca por outros caminhos e novos lugares para se apresentar, Sérgio conheceu a banda ‘Led Cover’, mas permaneceu pouco tempo.

Mais tarde, pela internet, em 2004, Sérgio Vaz conheceu a banda ‘Expresso da Meia Noite’. “A banda estava a procura de um novo vocalista, então, candidatei-me para o cargo. Esta formação foi mantida até 2010”.

Mas antes, em 2007, o cantor passou a desenvolver o seu projeto acústico e já em seguida, 2008, voltou a tocar violão para realizar o acústico solo. No ano de 2010 deixou a banda ‘Expresso da Meia Noite’ para se dedicar exclusivamente ao projeto Sérgio Vaz Acústico. “Neste mesmo ano gravei dois CDs, o CD Sérgio Vaz Acústico, gravado em estúdio, e o CD Ao Vivo, ambos os CDs contam com a participação de vários outros músicos profissionais”.

No final do ano de 2012, o músico lançou o seu terceiro disco, também com participações especiais. No ano passado (2016) Sérgio lançou seu quarto CD que foi gravado ao vivo nas casas em que o cantor costuma cantar.

Sérgio vaz acredita que música é encantamento, transmissão de sentimentos e arte. “Atualmente levo a música como minha atividade principal de trabalho. Toco e canto, voz e violão em diversos lugares da região”.

Na música, com dedicação, leitura e algumas aulas de violão, o cantor se profissionalizou, fora da arte, ele é formado em Letras e já foi até professor de inglês.

Sérgio já participou de festivais de músicas, entre eles FestiValda (1997 e 1998), Festival de Barueri e Festival de Música de Alphaville. “Muitos foram os momentos que marcaram, afinal são mais de 30 anos de carreira. Entre eles, posso citar: Realizar o meu projeto Acústico pela primeira vez. Os lançamentos dos meus CDS, mas acima de tudo, conquistar uma carreira sólida com o meu próprio estilo de música e repertório, além de ter mais de 6 mil cds espalhados pelo Brasil e alguns pelo mundo”.

Inspirado a cantar pelos Beatles, Sérgio Vaz, que também produziu seus quatro discos, agora está estudando violão com foco no Blues. “Quero futuramente chegar no Jazz”.

Dono de uma bela carreira e com três décadas de experiência no ramo, o cantor deixa um recado aos futuros músicos: “Estude e dedique-se no instrumento que você quer tocar, no seu estilo. Se quer ser vocalista, tenha aulas de canto, faça gravações e mostre para pessoas experientes para receber feedback e se aperfeiçoar, seja no canto ou na instrumentação”.