Sergio Yamato vai deixar presidência do PSDC

Um mal estar causado por um áudio e algumas fotos, podem provocar uma mudança no partido. O atual presidente Sérgio Yamato acha que algumas pessoas trabalharam sua saída do partido

O Partido Social Democrático Cristão (PSDC) que tem em Osasco a presidência do empresário Sergio Yamato passará por mudanças nos próximos dias. Desde a eleição de outubro de 2016, algumas pessoas no partido começaram a se movimentar para que acontecesse a troca de comando da agremiação. A ação ficou mais evidente na última sexta-feira, 27, quando após uma visita de José Maria Eymael na cidade de Osasco diversos integrantes do PSDC estiveram presentes menos o atual presidente.

O presidente do partido na cidade não foi comunicado que haveria um encontro de membros do partido com Eymael e o prefeito Rogério Lins. Logo após o encontro, um áudio foi disparado em vários grupos de whatsapp na qual Moacir Manoel, mais conhecido por Pepo, diz que o partido passará por uma nova etapa. “Uma nova história será construída”, diz Pepo. Sérgio Yamato, que está no comando partido há 20 anos e também participa da executiva estadual e nacional do partido, se sentiu excluído por integrantes da reunião.

Para saber o que aconteceu, o Correio Paulista entrou em contato com o presidente nacional do PSDC José Maria Eymael. “Esse áudio que fizeram é de uma tremenda irresponsabilidade. Essa informação de que o PSDC de Osasco tem uma nova presidência com aval do Eymael não tem a menor procedência, eu desminto categoricamente essa informação, me senti usado, esse é um erro grave”, disse o presidente. Eymael disse que em conversa com Sergio Yamato após as eleições de outubro passado, eles chegaram num consenso que o partido precisava de novas lideranças. “Nós conversamos e sentimos a necessidade de trazer novos nomes para o partido, o Yamato vai continuar no partido, nós faremos uma transição e não uma troca, haverá uma continuidade no partido.”

Em contato com o presidente do partido na cidade de Osasco Sérgio Yamato, ele disse que se sentiu traído por uma pessoa que esteve com ele nos últimos 20 anos. “Falavam barbaridades de Dr. Piné e eu não acreditava. . ”Posso comparar ele a Judas. Tentei falar com ele, mas não consegui.” Questionado se continua no partido, Yamato foi categórico. “Provavelmente não devo permanecer no partido .” A decisão de Sérgio é pessoal e não atinge seu filho Fábio Yamato, que é do mesmo partido e está na suplência da vereadora Lúcia da Saúde.

Em contato com a vereadora eleita Lúcia da Saúde, representante do PSDC na Casa de Leis osasquense , ela disse que é sempre bom uma renovação. Lúcia diz que ainda não foi chamada por Eymael para falar sobre o futuro do partido na cidade. “Eu sei que tem na disputa o Pepo, o Dr. Piné mas, o meu nome não foi citado. Essa é uma decisão do partido. Não tenho nada contra o Sérgio Yamato. Só tenho que agradecê-lo. Não faço parte da articulação para tirar ninguém.”

Procurado pela a reportagem, Dr. Piné atendeu e pediu para retornar a ligação depois, o Correio Paulista insistiu nas ligações, mas até o fechamento desta edição Dr. Piné não atendeu.